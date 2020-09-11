Лидер политической силы Андрей Пальчевский открыл приемные в Подольском, Святошинском и Соломенском районах

Открытие приемных посетили жители ближайших домов, которые активно рассказывали о проблематике своих районов.

Больше другого люди обращали внимание на хаотичную застройку, перебои с водоснабжением и разрушенную инфраструктуру дворов.

«Мы сегодня открыли три приемных и это только начало для Киева. Мы очень четко чувствуем какие вопросы беспокоят людей на местах. Есть возможность быстро реагировать. Наша задача - донести до, скажем так, до управленцев этим городом особенно после выборов о том, что существуют конкретные проблемы, конкретные улицы», - сказал Пальчевский.

Также лидер политической силы рассказал, чем займется его команда после избрания в Киевраду.

«Каждый год мы будем строить 4 станции метро. В планах еще 5 школ и 14 детских садиков. И я костьми лягу, чтобы дать надбавки пенсионерам. Это касается не только столицы, а и всех тех городов, где люди поддержат «Перемогу Пальчевского»», - завершил он.

Приемные открыты по следующим адресам:

• Подольский район - Проспект Правды, , 80-а.

• Святошинский район - Кольцова, 14д.

• Соломенский район. Борщаговская, 152-а.

Напомним, известный предприниматель Андрей Пальчевский является одним из фаворитов мэрской гонки в Киеве.