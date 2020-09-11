Українці змужніли за 30 років і не сприймають політиків, які говорять правду

Таку думку в ефірі телеканалу 112 Україна озвучив громадський діяч і лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський, передає Politeka.net.

Українці очікували, що глава держави Володимир Зеленський стане мультикультурним, але цього не сталося.

"У всього є межа. Люди почали повертатися вухом, яке не чує, до того, що говорять... Ось зараз прем'єр-міністр або міністри щось там тріпають по телевізору, хоч хтось слухає?",- задався питанням громадський діяч.

Андрій Пальчевський зазначив, що у президента Володимира Зеленського було півтора роки для змін всередині країни.

"Вибори, які вони самі собі привезли. Це було майже два роки тому. Вже пройшли весни, вже бандити повинні бути в тюрмах, вже покращення повинно було бути. І найголовніше, нам повинні були оголосити, а що ж ми будуємо? А ми будуємо порохоботське суспільство точно так, як і було. Я не розумію, чому Порошенко зі своїм другом Кличком виступають проти Зеленського. Людина робить те, що робив Порошенко... Прийшов Зеленський, він щось поміняв? Він прийшов і російською мовою виграв кампанію. І далі що? Закрив російські школи в Києві. Я, як випускник російськомовної школи, обурений.. До чого вони нас (влада - ред.) приведуть? Я був в Одесі і говорив з військовими. І ось офіцер, який там лікувався (в санаторії - ред.), я йому кажу, як ви думаєте, вони нас доведуть до роз'єднання за мовним принципом? І він каже, так, доведуть...",- емоційно підсумував Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив справжню причину можливого скасування виборів.

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