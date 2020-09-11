Украинцы возмужали за 30 лет и не воспринимают политиков, которые говорят правду

Такое мнение в эфире телеканала 112 Украина озвучил общественный деятель и лидер партии "Перемога Пальчевського" Андрей Пальчевский, передает Politeka.net.

Украинцы ожидали, что глава государства Владимир Зеленский станет мультикультурным, но этого не произошло.

"У всего есть предел. Люди начали поворачиваться ухом, которое не слышит, к тому, что говорят... Вот сейчас премьер-министр или министры что-то там трепят по телевизору, хоть кто-то слушает?", - задался вопросом общественный деятель.

Андрей Пальчевский отметил, что у президента Владимира Зеленского было полтора года для изменений внутри страны.

"Выборы, которые они сами себе привезли. Это было почти два года назад. Уже прошли весны, уже бандиты должны быть в тюрьмах, уже покращення должно было быть. И самое главное, нам должны были объявить, а что же мы строим? А мы строим порохоботское общество точно так, как и было. Я не понимаю, почему Порошенко со своим другом Кличко выступают против Зеленского. Человек делает то, что делал Порошенко... Пришел Зеленский, он что-то поменял? Он пришел и на русском языке выиграл кампанию. И дальше что? Закрыл русские школы в Киеве. Я, как выпускник русскоговорящей школы, возмущен.. К чему они нас (власть - ред.) приведут? Я был в Одессе и говорил с военными. И вот офицер, который там лечился (в санатории - ред.), я ему говорю, как вы думаете, они нас доведут до разъединения по языковому принципу? И он говорит, да, доведут...", - эмоционально подытожил Андрей Пальчевский в эфире телеканала.

Напомним, что Пальчевский раскрыл настоящую причину возможной отмены выборов.

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