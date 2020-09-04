Раскрыты три шага, которые новый мэр Киева обязан совершить

Как передает Politeka.net, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил лидер партии "Победа Пальчевского" Андрей Пальчевский.

По его словам, новоизбранный городской голова сперва должен побороть коррупцию, создать честные и равные правила игры для бизнеса и прекратить хаотичную застройку Киева.

“Самое первое, я начну с быстрой договоренности с командой умных людей относительно правил игры в городе. Имею в виду, что ребята не должны кормиться с города и ставить своих ближайших родственников на “сладкие” места. К примеру, оснащать киевские больницы аппаратурой за 10 или 12% отката или продавать землю”, – добавил политик.

Пальчевский обратил внимание, что сейчас он работает со своей командой специалистов над разработкой плана, который поможет привлечь инвесторов для создания инфраструктурных объектов в столице.

“Что касается стратегического плана, то нельзя приходить на должность мэра без профессиональной команды. Поэтому я сейчас работаю с командой специалистов в вопросах инфраструктуры, экономики и финансов. Финансовые инструменты должны быть у Киева, что поможет привлекать инвесторов”, – продолжил новоиспеченный политик.

Андрей Пальчевский заверил, что будет настаивать на присвоении Киеву особого статуса для реализации крупных проектов.

“Второе, я бы хотел поставить условие руководству страны о том, что у столицы должен быть особый статус. Крупные проекты, которые создаются в столице, к примеру, вокзалы, мосты, метро должны обеспечиваться из государственного бюджета, поскольку Киев дает работу сотням тысяч людей со всей Украины. И нам необходимо, привлекая этих людей сюда, дать им возможность построить свою жизнь. Построить для них муниципальное жилье, которое сдавалось бы по доступной цене, как это было сделано в Берлине, Вене или других городах Европы, где люди могут доступно жить в качественном жилье”, – уверенно заявил лидер партии "Победа Пальчевского в эфире телеканала.

Подытоживая, Андрей Пальчевский добавил, что сегодня нужно запретить строительство недвижимости за счет людей, которые инвестируя в собственное жилье остаются обманутыми непорядочными застройщиками.

“Самое главное – нужно запретить строительство, при котором собираются деньги с будущих жильцов на сотни миллионов гривен, а потом аркадоподобные существа исчезают с этими деньгами. Хотите строить? Берите в банках деньги, стройте и рискуйте сами, а потом продавайте уже готовое жилье”, – подчеркнул Пальчевский в студии.

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