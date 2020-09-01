Общественный деятель Андрей Пальчевский прокомментировал съезд партии "Слуга народа", состояшийся 31 августа

Об этом зашла речь в эфире "Большого вечера" на NEWSONE, передает Politeka.net. В частности, президент Владимир Зеленский во время выступления на съезде назвал некоторых депутатов "микробами" и что их не запомнит история. Пальчевский согласился с гарантом по первому пункту, но не со вторым.

"Удивило то, что президент сказал, что они даже в истории не останутся. Останутся! Сейчас осенью это будет самое стремительное падение этой политсилы за всю политическую историю Украины...", - предрек общественный деятель.

Пальчевский упрекнул главу государства в том, что тот "растерял" свой скепсис и нотку сатиры и теперь все чаще одаривает власть хвалебными одами.

"Я раньше думал, что специалист в жанре "пафос", "патетика" - это "кудрявый Петруша" Петр Порошенко, который опять нагло "оброс" рядом активистов и поведет свою грабительскую гвардию в очередной поход за властью, вместо того, чтобы скоротать время в местах не столь отдаленных, как обещал сегодняшний патетически настроенный президент. Я не знаю, зачем из жанра политической сатиры Владимир Зеленский переквалифицировался в актера, который поет панегирики власти".

Пальчевский сравнил рвущихся к власти украинцев с архитектурой старого Киева, мол, всего много нагромаждено, но толку никакого.

"Киевская эклектика: старые дома... где, условно говоря, какие-то классические окна, потом в стиле романеск и чем выше, какие-то капители... черт знает что и сбоку бантик. Вот примерно так выглядят эти большие организации людей, которые каждый год под разными знаменами идут в одно и то же намоленное и насоленное нашими деньгами, потом, кровью и слезами место, под названием "власть". Общие настроения украинцев: люди хотят видеть другие лица, но уже не употребляют термины наподобие "молодая команда". Люди хотят видеть более-менее профессионалов, хотя бы при первом приближении", - подытожил Пальчевский.

Напомним, что Андрей Пальчевский встретился с работниками Броварского завода строительных конструкций.

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