Общественный деятель Андрей Пальчевский успел пожить в трех районах столицы, ознакомившись с главными проблемами местных жителей

Как передает Politeka.net, о предварительных результатах своих "путешествий" лидер политсилы "Перемога Пальчевського" рассказал в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112".

"Меня повезли в дом, в котором 39 видов грибка - это особая гордость нашей мэрии сегодня. Там 39 видов грибка, которые медленно, но уверно убивают жителей этого дома. Мне было стыдно", - заявил Пальчевский, упомянув, что успел пожить на Троещине, Дарнице и Борщаговке, и что следующей локацией будет город Ирпень - "хоть и не Киев, но почти".

Кроме того Пальчевский пообщался с жителями Борисполя и Броваров.

"530 тысяч человек ежедневно из этих городов ездят в Киев. Это им приходится переезжать через мосты, а киевлянам, которые живут в Киеве, приходится ждать, пока группа этих людей на транспорте личном или общественном, наконец, докатят до места своего трудоустройства. Причем эта тенденция, как вы понимаете, будет расти", - отметил эксперт.

Основная проблема, которую сейчас наблюдает общественный деятель, - это активизация властей накануне выборов - за последние месяцы впопыхах делается все то, что должно было быть сделано в течении всех пяти лет.

"У меня есть предложение ввести общегосударственную политику запретить мэрам городов и городским советам проводить в последние шесть месяцев каденции инфраструктурные изменения. Вы понимаете, бюджеты выделяются каждый год: города должны развиваться поступательно ежегодно, а не по принципу, чтобы сохранить власть, давайте замордуем людей в течении пяти лет, награбим эти деньги, а потом будем по-тихоньку выдавать тушенкой или гречкой бабушкам и заодно покрасим пару мостов. А мы должны были в начале любой каденции любого мэра получить четкое видение, что будет сделано с городом за пять лет...", - подытожил Пальчевский.

Напомним, что Пальчевский предложил семье президента переехать на Троещину: "Чтобы отключили водичку на три недели, мусор вывозили по ночам".

Как сообщала Politeka, Пальчевский призвал президента отреагировать на беспредел в Украине: "Если Зеленский не применит власть, будет...".

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский обратился к украинцам перед выборами: "Надо показать власти, что она ведет нас не туда!".