Общественный деятель Андрей Пальчевский раскрыл, куда мэр Киева Виталий Кличко и его подопечные девают бюджетные деньги

Он высказался о главных проблемах украинской столицы в эфире телеканала "NewsOne", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

"Вы задумывались, зачем человеку, который играет на аккордеоне или руководит коллективом комиков, или поет, зачем ему идти в политику? Потому что там такие деньги, которые ты не заработаешь никогда", - отметил Андрей Пальчевский.

Он обратил внимание, что руководство Киева делится бюджетными средствами с олигархами, которые неизменно сохраняют свою власть даже после смены президентов:

"Я сейчас занимаюсь Киевом, изучаю, на самом деле, куда текут потоки - это сотни миллионов долларов падают руководителям города. Они делятся со своими олигархическими, я бы сказал, кукловодами, которые со времен Януковича руководят и Киевом, и Одессой, и Черкассами и любым городом".

Андрей Пальчевский также описал последствия тотальной коррупции в Киеве, от которых страдают жители столицы. По его словам, власти города абсолютно неправильно организовали коммунальное обслуживание:

"Вот я сейчас езжу много по киевским окраинам: Троещина, Дарница, сейчас поеду на Борщаговку. А никакая семья президента не хочет закончить, пусть даже в трехкомнатной квартире, где-нибудь на Троещине? Вот так вот взяли и переехали туда, на восьмом этаже, так чтобы отключили водичку на три недели, мусор вывовизили по ночам. Это безобразие нужно прекратить, и коню понятно, что с теми машинами, которые до сих пор на дизельной тяге, работать надо днем. А дороги ремонтировать нужно ночью, для того, чтобы люди днем могли доехать на работу - у нас все наоборот".

Стоит отметить, что недавно президент Владимир Зеленский продал дом в Киеве и переехал в резиденцию в Конча-Заспе, хотя обещал передать особняк нуждающимся детям.

Напомним, Андрей Пальчевский о последствиях президентства для Зеленского: "Щеки стали примерно на 20% больше"

Как сообщала Politeka, Пальчевский поставил на место патриотов-самозванцев: "Торговали с агрессором и прекрасно "почуваються" сейчас"