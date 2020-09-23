Общественный деятель Андрей Пальчевский предсказал последствия протестов в Кривом Роге для действующей власти
Он прокомментировал масштабную забастовку шахтеров в ролике на своей странице в "Facebook", передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).
"Кривой Рог дает нам прикурить. Не только здесь, на Банковой, но и под землей. 393 шахтера находятся в бессрочной пока забастовке под землей. Шахта "Октябрьская" и еще к ней присоединились три, тенденция нарастает. Самое интересное, если не сказать: печальное, что эта шахта управляется двумя главными олигархическими кланами на букву "А" и на букву "К" - фамилии, знакомые всем, как букварь, с детства, догадайтесь сами", - заявил Андрей Пальчевский.
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Общественный деятель считает, что забастовка шахтеров в родном городе президента Владимира Зеленского является плохим сигналом для действующей власти.
"Что это значит? Если на родине первого лица начинаются подобного рода явления, чем все это закончится? А закончится это тем, что рано или поздно, особенно после этих выборов, поймут люди, что нельзя больше терпеть унижение нищетой. Надо бороться с нищетой, и бороться с ней надо любыми способами, чего я нам всем желаю. Держитесь там, ребята, под землей и на земле", - подытожил Пальчевский.
Напомним, что Пальчевский предупредил о проблеме из-за выборов: "То, что можно было подготовить хорошо, мы уже профуфукали"
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