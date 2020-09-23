Одним із пріоритетних питань в державі має стати контроль за правильним розподілом видатків бюджету в інтересах українців

Таку позицію в інтерв’ю телеканалу News One висловив кандидат у мери столиці від політичної партії «Перемога Пальчевського» Андрій Пальчевський.

«Перше, що нам потрібно зробити, це пильно стежити, щоб бюджет наш розподілявся для людей правильно», – сказав Пальчевський.

Політик вважає, що нині діючий мер Києва погано знається на бюджетному процесі не здатен гідно відстоювати інтереси киян.

«Цей мер – боксер. Ви гадаєте, що Віталій Кличко розбирається в фінансових або інших питаннях? Ні. Я сорок років працюю в бізнесі і знаю, як працює система», – заявив Пальчевський.

Лідер політичної сили «Перемога Пальчевського впевнений, що в кожному великому місті України має працювати програма спеціальної підтримки людей і будівництва муніципального житла, на зразок європейських країн.

«Майже всі столиці Європи та великі міста мають програми спеціальної підтримки людей не лише з точки зору видатків, які робляться щомісяця, а й будівництва будинків, як у Відні чи Берліні, для молодих людей. Вони мають можливість за невеликі гроші орендувати таке муніципальне житло», – сказав Андрій Пальечвський.

Нагадаємо, що Андрія Пальчевського висунули в мери жителі одного з районів Києва.