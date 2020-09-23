Одним из приоритетных вопросов в государстве должен стать контроль за правильным распределением расходов бюджета в интересах украинцев

Такую позицию в интервью телеканалу News One выразил кандидат в мэры столицы от политической партии «Перемога Пальчевского» Андрей Пальчевский.

«Первое, что нам нужно сделать, это внимательно следить, чтобы бюджет наш распределялся для людей правильно», - сказал Пальчевский.

Политик считает, что ныне действующий мэр Киева плохо разбирается в бюджетном процессе и не способен достойно отстаивать интересы киевлян.

«Этот мэр – боксер. Вы думаете, что Виталий Кличко разбирается в финансовых или других вопросах? Нет. Я сорок лет работаю в бизнесе и знаю, как работает система», - заявил Пальчевский.

Лидер политической силы «Перемога Пальчевского уверен, что в каждом крупном городе Украины должна работать программа специальной поддержки людей и строительства муниципального жилья, по примеру европейских стран.

«Почти все столицы Европы и крупные города имеют программы специальной поддержки людей не только с точки зрения расходов, которые выделяются ежемесячно, но и строительства домов, как в Вене или Берлине, для молодых людей. Они имеют возможность за небольшие деньги арендовать такое муниципальное жилье», - сказал Андрей Пальечвский.

Напомним, что Андрея Пальчевского выдвинули в мэры жители одного из районов Киева.