Общественный деятель Андрей Пальчевский стал одним из фаворитов гонки за кресло мэра Киева

Как сообщает Politeka.net, об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ". Социологическое исследование проходило в Киеве с 5 по 9 сентября. Всего было опрошено 1500 жителей столицы.

По итогам опроса выяснилось, что за нынешнего мэра столицы на предстоящих выборах готовы проголосовать 23,6% участников опроса (26,8% - среди тех, кто определился с кандидатом).

При этом следом за ним идет лидер партии «Перемога Пальчевского» Андрей Пальческий, поддержать которого готовы 17,8% киевлян (20,2% среди определившихся).

Социологи отмечают, что в период с марта по июль этого года рейтинг поддержки нынешнего мэра Кличко заметно снизился. В то же время, Пальчевский, напротив, продолжает наращивать поддержку среди киевлян.

В целом рейтинг кандидатов в мэры по итогам опроса выглядит так:

Виталий Кличко – 26,8%

Андрей Пальчевский – 20,2%

Николай Томенко – 9,1%

Александр Попов – 6,2%

Андрей Билецкий – 5,7%

Ирина Верещук – 5,4%

Игорь Смешко – 5,3%

Сергей Притула – 5,0%

Алексей Гончаренко – 4,8%.

Кроме того, социологи составили рейтинг партий, за которые планируют голосовать киевляне. При этом партия Виталия Кличко «Удар» не попала даже в четверку самых популярных политических сил в столице. За нее готовы проголосовать только 9,8% участников опроса.

Первое место по итогам опроса заняла «Европейская солидарность» (17,2%), на втором оказалась «Перемога Пальчевского» (15,7%), на третьем – «Слуга народа» (11,5%).

Напомним, Пальчевский раскрыл масштабы коррупции в Киеве и вызвал Кличко на дебаты: "У меня много вопросов...".

Как сообщала Politeka, Пальчевский предрек серьезное разбирательство в инциденте с телефоном и Кличко.

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский раскрыл правду о скандальном инциденте с Кличко: "Он думал, что ударит мне в пах и...".