Мэр Киева Виталий Кличко должен отчитаться перед жителями столицы

Об этом в видеообращении заявил общественный деятель и лидер партии "Перемога Пальчевського" Андрей Пальчевский, передает Politeka.net.

Он задается вопросом, как можно украсть 4 млрд и не построить ни одной станции метро за шесть лет.

"Андрей Пальчевский с вами. У меня и у всех киевлян много вопросов к Виталию Кличку. Как можно украсть 4 млрд и не построить ни одной станции метро за шесть лет? Почему Киев отдан на растерзание строительной мафии, ваших дружков, Войцеховскому, Микитасю, Комарницкому? Даже после публичных разоблачений эти схемы продолжают работать и вы перечисляете безнаказанно на эти фирмы сотни миллионов наших денег", - подчеркнул Андрей Пальчевский.

Общественный деятель также не понимает, почему люди Виталия Кличко, которых ловили на взятках и в отношении которых заведены уголовные дела, продолжают работать с мэром в КГГА.

"Почему тендер на закупку автобусов в Киеве до сих пор выиграет фирма регионала Святаша, который находится в розыске? Это же невозможно поверить... Почему вместо современной больницы, которую вы обещали пять лет назад, до сих пор свалка? Почему спальные районы Киева превратились или превращаются в гетто?", - продолжил лидер партии "Перемога Пальчевського".

Поэтому Андрей Пальчевский решил вызвать действующего мэра Виталия Кличко на публичные дебаты.

"Еще много других вопросов к вам, Виталий Кличко, у киевлян и у меня лично, поэтому я вызываю вас на дебаты. Жду. Ваши вопросы, дорогие киевляне, для Кличко оставляйте под комментариями. Пока, переможемо!, - резюмировал общественный деятель в своем видеообращении на Facebook.

Напомним, Пальчевский указал украинцам на главную хитрость власти перед выборами.

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