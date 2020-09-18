Мэр Киева Виталий Кличко должен отчитаться перед жителями столицы 

Об этом в видеообращении заявил общественный деятель и лидер партии "Перемога Пальчевського" Андрей Пальчевский, передает Politeka.net.

Он задается вопросом, как можно украсть 4 млрд и не построить ни одной станции метро за шесть лет.

"Андрей Пальчевский с вами. У меня и у всех киевлян много вопросов к Виталию Кличку. Как можно украсть 4 млрд и не построить ни одной станции метро за шесть лет? Почему Киев отдан на растерзание строительной мафии, ваших дружков, Войцеховскому, Микитасю, Комарницкому? Даже после публичных разоблачений эти схемы продолжают работать и вы перечисляете безнаказанно на эти фирмы сотни миллионов наших денег", - подчеркнул Андрей Пальчевский.

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Общественный деятель также не понимает, почему люди Виталия Кличко, которых ловили на взятках и в отношении которых заведены уголовные дела, продолжают работать с мэром в КГГА.

"Почему тендер на закупку автобусов в Киеве до сих пор выиграет фирма регионала Святаша, который находится в розыске? Это же невозможно поверить... Почему вместо современной больницы, которую вы обещали пять лет назад, до сих пор свалка? Почему спальные районы Киева превратились или превращаются в гетто?", - продолжил лидер партии "Перемога Пальчевського".

Кличко, выходи... на дебаты!

Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 18. September 2020

Поэтому Андрей Пальчевский решил вызвать действующего мэра Виталия Кличко на публичные дебаты.

"Еще много других вопросов к вам, Виталий Кличко, у киевлян и у меня лично, поэтому я вызываю вас на дебаты. Жду. Ваши вопросы, дорогие киевляне, для Кличко оставляйте под комментариями. Пока, переможемо!, - резюмировал общественный деятель в своем видеообращении на Facebook.

Напомним, Пальчевский указал украинцам на главную хитрость власти перед выборами.

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский раскрыл печальную судьбу "Слуги народа" Юзика.