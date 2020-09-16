Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал, почему решил выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Киева

Лидер партии «Победа Пальчевского» в своем новом видеообращении рассказал о том, как произошло его выдвижение на выборы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.

Пальчевский официально объявил о том, что будет участвовать в выборах. Он отметил, что решение было принято на партконференции его партии. Однако до этого он встретился с простыми киевлянами на «обычной дворовой встрече».

«Это было как-то так понятно, что киевляне устали от этой воровской власти. И чувствую какую-то огромную поддержку людей. Обязан идти, обязан побеждать! Нет времени у нас больше на эксперименты, достаточно прошлого года и очередного удара в штангу…Надо отобрать власть у всех этих ничтожеств наверху, отдать ее людям, народу. Мы победим, потому что это нужно Украине, это нужно нашему городу», - подчеркнул Пальчевский.

Он добавил, что за последние шесть лет в Киеве не было построено ни одного инфраструктурного объекта, не хватает школ и детских садов.

«Чем мы можем гордиться сейчас? Чем власть может гордиться? Это коллапсами. Медицинским коллапсом, транспортным коллапсом…Все это угнетает. Социалка в глубоком пике…И в городе с бюджетом более 2 миллиардов долларов это все происходит!», - возмутился Пальчевский.

Он заявил, что его организация сделает все возможное, чтобы представлять Киев надежно. Общественный деятель пообещал позаботиться о том, чтобы у них не было перебежчиков, которые «награбят и убегут».

идём!!!! до Перемоги!!! идём!!!! до Перемоги!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 16. September 2020

Напомним, Андрей Пальчевский о мэрстве Кличко: "Еще за пять лет они Киев обворуют так, что мы будем в полном нокауте".

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский рассказал о преступной выходке Кличко и предупредил о последствиях.

Также Politeka писала, что Пальчевский указал украинцам на главную хитрость власти перед выборами: "Угрожают остаться навсегда".