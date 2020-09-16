Общественный деятель Андрей Пальчевский предупредил, что случится с Киевом, если Виталий Кличко останется мэром

Об этом он рассказал в эфире телеканала "NewsOne", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

"Шесть месяцев Кличко ходит, порхает бабочкой, если помнят мужчины старшего поколения Мохамеда Али, правда, не жалит, как пчела. И только нам рассказывает каждый день, сколько людей заболело", - возмутился Андрей Пальчевский.

По его словам, действующий мэр Киева является креатурой олигархов и довел столицу до плачевного состояния. Пока ситуацию еще можно исправить, но для этого нужно не допустить бывшего боксера на новый срок.

"Кличко, как вы помните, свою должность получил не в Киеве, а в Вене. Это удивительное решение было принято, когда господин Левочкин и господин Фирташ благословили и миропомазали нашего нокаутера, и теперь он нокаутирует нашу городскую экономику. Это выходит у него хорошо - за пять лет он послал ее в нокдаун, выражаясь языком бокса, но город еще стоит. А еще за пять лет они Киев обворуют так, что мы будем в полном нокауте", - подчеркнул Пальчевский.

Общественный деятель добавил, что Виталий Кличко получает поддержку от действующей власти, которая обещала бороться к кумовством и коррупцией:

"Есть ли связь между сегодняшней властью и Кличко? Конечно есть, если бы ее не было - были бы открыты 28 уголовных дел против соратников Кличко, одного по фамилии Поворозник взяли при взятке в кабинете. Где дела, где расследования? Где офис президента, который должен был положить? Вместо этого мы только слышим одно и то же: "договорились"".

Напомним, Пальчевский заявил о краже Кличко телефона его коллеги

Как сообщала Politeka, Пальчевский о провальном мэрстве Кличко: "Не построили ни одной станции метро, ни одной больницы - может быть, хватит?"

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский рассказал, с чего начнет менять Киев к лучшему.