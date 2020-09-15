Общественный деятель Андрей Пальчевский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в преступлении

Он обратился к главе столицы в своем видеоблоге в соцсети "Facebook", передает Politeka.net (чтобы посмотреть полный ролик, скрольте страницу до конца).

По словам Андрея Пальчевского, мэр Киева собственноручно украл чужой гаджет в одном из заведений, приняв его за телефон лидера партии "Перемога Пальчевського". Общественный деятель призвал Виталия Кличко вернуть украденное имущество и предупредил, что пострадавшие уже подали заявление в правоохранительные органы.

"Обращаюсь к мэру, а точнее, к вору (слово из трех букв) - Кличко. Виталик, верни телефон, который ты вчера украл со стола, где я сидел с компанией. Когда ты подумал, что это мой телефон, быстренько подбежал, выхватил его у официанта и сказал, что передашь. Во-первых, не передал, во-вторых, тебя никто не уполномочивал, в-третьих, заявление уже написано. Готовься, мэр, точнее - вор", - подытожил Андрей Пальчевский.

Ранее общественный деятель напомнил, что Виталий Кличко за свой мэрский срок не построил в столице ни одной новой больницы или станции метро.

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