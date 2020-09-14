Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал о плачевных последствиях мэрства Виталия Кличко

Он высказалася о проблемах, которые сейчас беспокоят киевлян, в эфире телеканала "Украина 24", передает Politeka.net (чтобы посмотреть полное видео, скрольте страницу до конца).

В октябре по всей Украине должны пройти местные выборы, и действующий мэр Киева решил идти на третий срок. Андрей Пальчевский обратил внимание, что под руководством Виталия Кличко в столице так и не построили ключевые объекты.

"В случае с мэром Кличко, ясное дело, в первом туре он не выиграет, будет рассеивание, но технология та же - безальтернативность киевской власти. У меня вопрос: если сегодняшняя власть не построила ни одной станции метро, ни одной больницы, резко бросилась красить траву, скамейки и латать дыры на дорогах в последние три месяца - может быть, хватит? Если специалисты говорят, что 30% двухмиллиардного бюджета разворовывается - получаем, что около миллиарда долларов за эти годы было расхищено из киевского бюджета", - отметил общественный деятель.

Андрей Пальчевский изучил ситуацию в разных частях Киева и обнаружил большую проблему, которую власти никак не могут решить:

"Я сейчас на районах, я же не знал, только начал заниматься этим несколько месяцев тому назад - на районах люди не могут попить нормальной воды. Хорошо, закрыли "бюветы" - поставьте обратный осмос, мы богатый город, и хотя бы давайте воду бесплатно сначала пенсионерам, а затем и всем остальным. Я уже не говорю о том, что "Водоканал" должен быть пересмотрен. Сети находятся в плачевном состоянии, мосты строятся какие-то сто-пятидесятиметровые, переезды на Елены Телиги строятся и потом это называется мостом. Меняются какие-то два фасада".

Напомним, что Пальчевский раскрыл настоящую причину возможной отмены выборов.

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