Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский разложил по полочкам "абсурдный" инцидент, в котором оказался замешан нынешний мэр Киева Виталий Кличко

Речь о том, что Кличко присвоил забытый в кафе мобильный телефон одной из знакомых Пальчевского, вместе с которой и еще несколькими людьми тот проводил встречу. Впоследствии мэр даже сообщил о "находке" в соцсети Фейсбук.

Пальчевский прокомментировал ситуацию в студии Politeka Online.

"Никто не поверил в абсурдность этой ситуации, но официанты утверждают, что это был Кличко, подтверждением тому, что Кличко этот телефон получил, является этот безумный, с моей точки зрения, пост. Заявление в полицию было написано, продолжение следует. Кличко пока не знает, что есть показания людей, которые просили, чтобы он не забирал телефон", - отметил Пальчевский.

По словам общественного деятеля, несмотря на всю курьезность ситуации, грядет "серьезное разбирательство".

"Я думаю, что это будет серьезное разбирательство. С одной стороны, оно курьезное такое, а с другой стороны... Вы представляете себе, сидит Трамп, курит, вдруг подбегает Байден, или наоборот, и утаскивает у Трампа портфель. А когда его останавливает полиция или официант, он говорит: "Вы знаете, это сам президент меня попросил..." Это же абсурдная ситуация. Представить себе, как мэр любого крупного города... Вообще, зачем брать в руки чужую вещь. Зачем? Там может оказаться все, что угодно. Они курочили этот телефон дольше, чем сутки. Плохая новость для всех, кто курочит телефоны с 6-ти или 8-мизначным пин-кодом: это практически невозможно, занимает несколько месяцев...", - поделился своей точкой зрения Пальчевский.

В итоге, общественный деятель добавил, что понимает, почему Кличко не удержался: "Я тоже с удовольствием заглянул бы, если бы Виталий Кличко, показал мне, кому он звонит, какие инструкции получает..."

Напомним, Пальчевский указал украинцам на главную хитрость власти перед выборами.

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский раскрыл печальную судьбу "Слуги народа" Юзика.