В Киевской области произошла массовая стрельба возле местного ресторана

Три человека получили ранения, сообщил Денис Ярославский в соцсети.

Около 20 мужчин зашли на летнюю террасу ресторана и устроили стрельбу.

После инцидента участники стрельбы поехали на машинах.

Трое пострадавших обратились к медикам с ранениями от травматического оружия.

Городок Украинка, рядом с известной Конча-Заспой. Когда я руководил полицией Обуховского района, в куст которого входит Украинка, все разборки, бригады проводили за пределами обслуживаемой мной территории. Жить стало безопасно. Благодарим за это МВД. Gepostet von Денис Ярославский am Mittwoch, 2. September 2020

Ранее мы писали, что в центре украинской столицы ветеран АТО решил проучить ромов, которые занимались воровством.

В центре города ромы воровали кошельки у людей. Прохожий заметил, что одна из женщин вытащила кошелек у женщины, которая шла с тремя детьми. Позже он схватил ромов и начал их бить.

Когда за ромов пытались заступиться какие-то мужчины, то он брызнул им в лицо слезоточивым газом.

В комментариях под видео стало известно, что мужчина, который бил ромов, - это ветеран АТО Макс Ярош. В 2019 году он заступился за полицейского, на которого ромы напали на железнодорожном вокзале Киева.

Напомним, фермер решил подбросить гранату Зеленскому, слеталась Нацгвардия: все детали.

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