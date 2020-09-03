В Киевской области произошла массовая стрельба возле местного ресторана
Три человека получили ранения, сообщил Денис Ярославский в соцсети.
Около 20 мужчин зашли на летнюю террасу ресторана и устроили стрельбу.
После инцидента участники стрельбы поехали на машинах.
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Трое пострадавших обратились к медикам с ранениями от травматического оружия.
Ранее мы писали, что в центре украинской столицы ветеран АТО решил проучить ромов, которые занимались воровством.
В центре города ромы воровали кошельки у людей. Прохожий заметил, что одна из женщин вытащила кошелек у женщины, которая шла с тремя детьми. Позже он схватил ромов и начал их бить.
Когда за ромов пытались заступиться какие-то мужчины, то он брызнул им в лицо слезоточивым газом.
В комментариях под видео стало известно, что мужчина, который бил ромов, - это ветеран АТО Макс Ярош. В 2019 году он заступился за полицейского, на которого ромы напали на железнодорожном вокзале Киева.
Напомним, фермер решил подбросить гранату Зеленскому, слеталась Нацгвардия: все детали.
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