В Киеве под Верховной Радой собрался митинг
Представители организации «АвтоЕвроСила» требуют немедленного сбора комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и голосования за законопроект под номером 3704.
Следующее требование – голосование за этот законопроект в зале Рады уже завтра, 3 сентября.
Этот документ поможет снизить цены на растаможку автотранспортных средств, ввезенных в страну из-за рубежа.
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К слову, недавно в центре Киева возле Кабмина прошел митинг
Представители туристической отрасли требуют пустить иностранцев в Украину.
Об этом рассказывает PavlovskyNEWS.
Митингующие держали плакаты «Украина – открытая страна», Welcome, «Моя работа = моя жизнь», «Верните туризм в Украине» и требовали отменить решение Кабмина о закрытии границ.
Представители туризма отмечают, что такая инициатива по закрытию границ из-за карантина не позволяет им работать.
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