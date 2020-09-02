В Киеве под Верховной Радой собрался митинг

Представители организации «АвтоЕвроСила» требуют немедленного сбора комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и голосования за законопроект под номером 3704.

Следующее требование – голосование за этот законопроект в зале Рады уже завтра, 3 сентября.

Этот документ поможет снизить цены на растаможку автотранспортных средств, ввезенных в страну из-за рубежа.

К слову, недавно в центре Киева возле Кабмина прошел митинг

Представители туристической отрасли требуют пустить иностранцев в Украину.

Об этом рассказывает PavlovskyNEWS.

Митингующие держали плакаты «Украина – открытая страна», Welcome, «Моя работа = моя жизнь», «Верните туризм в Украине» и требовали отменить решение Кабмина о закрытии границ.

Представители туризма отмечают, что такая инициатива по закрытию границ из-за карантина не позволяет им работать.

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