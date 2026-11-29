Головний сервісний центр МВС пояснив, у яких випадках перевірка авто перед постановкою на облік є обов'язковою, а коли її варто замовляти лише за власним бажанням. Для вживаних машин, які вперше ввозять в Україну з-за кордону, огляд експерта обов'язковий.

За даними Головного сервісного центру МВС, при укладенні договору купівлі-продажу всередині країни експертне дослідження машини не є обов'язковим. Замовляти таку послугу варто лише тоді, коли у покупця є реальний ризик придбати транспорт із кримінальним минулим.

Зовсім інша ситуація з уживаними автомобілями, які вперше ввозять в Україну з-за кордону. Для них огляд експерта залишається обов'язковою процедурою, і без відповідного висновку поставити таку машину на облік не вийде.

Хто і що саме перевіряє

Перевірка розділена на два незалежні етапи. Працівник Експертної служби МВС фізично оглядає транспортний засіб: перевіряє справжність VIN-коду, номерів двигуна і шасі, а також шукає сліди втручання у заводське маркування.

Адміністратор сервісного центру натомість проводить лише юридичну перевірку за державними та міжнародними базами. Він з'ясовує, чи не перебуває машина в розшуку Інтерполу і чи немає на ній арештів або заборон на відчуження.

Як спланувати візит

Експертна служба і сервісні центри - це окремі структури, хоча їхні майданчики часто розташовані за однією адресою. Ідеальний алгоритм для покупця виглядає так: спочатку їхати до експерта, отримати позитивний висновок, і лише після цього брати талончик в електронну чергу в сервісний центр.

Цікаво, що пройти дослідження можна в одній області, а зареєструвати автомобіль - у будь-якій іншій.

Що робити, якщо знайшли підробку

Якщо під час огляду фахівець виявляє підроблені документи або «переварений» номер кузова, процедура негайно зупиняється. На місце одразу викликають слідчо-оперативну групу поліції, яка з'ясовує всі обставини.

Проблеми з маркуванням - не єдина причина відмови в реєстрації. Угода часто зривається через банальні опечатки в паспортах, відсутність оригіналів документів або наявність встановленого, але не зареєстрованого газового обладнання.

Експерти радять не нехтувати повною перевіркою історії автомобіля та його технічного стану на СТО перед тим, як передати гроші. Шахраї на вторинному ринку часто психологічно тиснуть на покупця, кваплячи його з рішенням.