Цього тижня варто придивитися до середини тижня та вихідних - саме тоді на більшість знаків чекають найважливіші події, від ділових перемовин до романтичних сюрпризів.

Новий тиждень приносить різну енергетику для кожного знака: хтось почне з відпочинку, а хтось одразу візьметься за справи. Гороскоп на тиждень - це підказки, коли краще діяти, а коли почекати. Прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com. Понеділок для багатьох стане днем роздумів, середина тижня принесе активність і спілкування, а вихідні подарують романтику та несподівані відкриття.

Овен

Початок тижня краще провести спокійно: понеділок не найкращий час для рішучих кроків, тож варто відкласти важливі рішення та зберегти сили. Зате у вівторок і середу з'являється бажання діяти - фізична активність, спорт чи просто енергійні справи підуть на користь. Четвер трохи пригальмовує темп, а п'ятниця взагалі налаштовує на повільний лад. Але на вихідних усе змінюється: головним стає вміння домовлятися та чітко висловлювати думки. Хто швидше та зрозуміліше донесе свою позицію - той і виграє. Не виключено й легке фліртування, яке додасть вихідним приємного настрою.

Телець

На початку тижня варто придивитися до досвіду людей, якими ви захоплюєтесь, - їхня порада може стати в пригоді, хоч втілити її одразу вийде не завжди. У середу з'явиться внутрішнє протиріччя: хочеться і рвонути вперед, і піти повільним шляхом, що трохи дезорієнтує. Четвер подарує зустріч із тим, хто чудово вас розуміє. А ось п'ятниця пройде під знаком привабливості, розкоші та задоволення. Тож не дивно, що вихідні Тельці проведуть за шопінгом - цілком заслужена маленька слабкість після насиченого тижня.

Близнюки

Понеділок видасться дивним: думки одночасно спрямовані у майбутнє, але зосередитися на чомусь конкретному важко - забагато факторів треба врахувати. Розмова, яка все проясняє, відбудеться у вівторок або середу, і після неї стане значно легше. Утім, перешкоди цього тижня нікуди не дінуться: у четвер може виникнути ділове питання, а в п'ятницю доведеться мати справу з надто цікавим сусідом. Найкраще сприймати труднощі як гру, а не загрозу. Вихідні ж подарують чудове товариство: люди навколо будуть дивовижно приємними, а в особистому житті намітиться рух.

Рак

Понеділок принесе гарну енергію, але зосередитись буде непросто, тож краще присвятити день прогулянкам, музиці чи дрібним приємностям, а не серйозним справам. Справжні завдання варто перенести на вівторок і середу: думка працюватиме швидко, хоч фокус ще трохи плаватиме. Четвер і п'ятниця ідеально підійдуть для спілкування - вечері з друзями чи довгих телефонних розмов, адже саме зараз ваші розмовні таланти розкриються на повну. А вихідні покличуть на невеличку авантюру: трохи вийти за звичні рамки точно піде на користь.

Лев

У понеділок навіть дрібна проблема може здатися катастрофою - варто притримати емоції і не поспішати з висновками. Вівторок і середа принесуть завдання, з якими ви легко впораєтесь, і навіть отримаєте від цього задоволення: здатність перетворювати хаос на порядок буде вашою суперсилою. Оптимізм приваблюватиме людей, тож не дивуйтесь підвищеній увазі у четвер і п'ятницю. На вихідних з'явиться підвищена чутливість, але разом з нею - і бажання діяти по-новому, братися за те, що давно відкладали.

Діва

Понеділок нагадає просту істину: усі люди різні, і це нормально. Спроба судити інших за власними мірками лише засмутить, тож варто стримати критичність. У середині тижня можлива певна войовничість, хоча причина - скоріше брак ресурсів, ніж чиясь провина. Справжнє порозуміння прийде лише в четвер або п'ятницю, коли сумісність з близькою людиною відчується особливо сильно - саме тоді вдасться разом поринути в невеличку пригоду. Навіть якщо побачитися на вихідних не вийде, варто підтримувати зв'язок - розмови зараз важливіші за фізичну присутність.

Терези

У понеділок навколо занадто багато метушні, тож краще зосередитись на роботі і не лізти в чужі ігри. У вівторок можна і собі приєднатися до загального азарту. Середа пройде майже виключно в товаристві однієї важливої людини - партнера, романтичного чи ділового, а четвер поверне увагу до ширшого кола друзів. У п'ятницю матеріальні здобутки виявляться значно скромнішими за соціальні - нові знайомства чи зміцнення зв'язків важитимуть більше за гроші. Вихідні ж перетворяться на суцільні розмови з друзями - здається, спілкування не припиниться ні на хвилину.

Скорпіон

Понеділок дарує Скорпіонам майже шпигунську атмосферу: таємниці, несподівані таланти і трохи містики додадуть дню особливого шарму. Вівторок і середа значно приземленіші - на перший план вийдуть здоров'я, робочі справи та бажання допомогти другу, який опинився у складній ситуації. У четвер і п'ятницю знову доведеться виявити дипломатичність, сміливість і кмітливість - ситуації вимагатимуть делікатного підходу. А ось на вихідних, коли успіх додасть впевненості, варто стримати спокусу ризикнути. Навіть найдосвідченіші стратеги іноді мусять діяти скромно - і це якраз той випадок.

Стрілець

Буденна рутина остаточно набридла, тож понеділок - вдалий момент розширити горизонти: озирнутися на пройдений шлях і поставити собі нову ціль. У вівторок і середу життя, побачене під іншим кутом, раптом перетвориться на захопливу гру - з'явиться майже дитяче відчуття цікавості до всього навколо. Четвер і п'ятниця будуть настільки насиченими подіями, що скучати точно не доведеться. А ось на вихідних головним завданням стане банальний відпочинок - нарешті надолужити сон після бурхливого тижня.

Козеріг

У понеділок можна отримати бажане, якщо правильно сформулювати прохання - варто навіть написати лист чи повідомлення, ретельно підібравши слова, і результат приємно здивує. У вівторок та середу на першому плані - відчуття стабільності та безпеки, тож цілком природно, що потягне до рідних. До четверга тривоги розвіються самі собою, натомість прийдуть творчість і задоволення. П'ятниця підійде для невеличкої подорожі чи вилазки на природу, яка стане фундаментом для внутрішньої ясності на вихідних. А в неділю не буде часу на порожні балачки - тільки по суті.

Водолій

Невеличкий збій у фінансах у понеділок змусить переглянути пріоритети - те, на що ми витрачаємо гроші, найкраще показує, що насправді для нас важливо. У вівторок і середу раптом стане помітною закономірність у житті, яку раніше не помічали - цікавість переважить занепокоєння. Четвер і п'ятниця принесуть нові можливості для навчання та цікаве відкриття, а ось вихідні виявляться занадто захопленими пристрасним романтичним настроєм, щоб встигати ще й вчитися. Втім, скаржитись тут нема на що.

Риби

Починаючи щось нове в понеділок, не варто одразу думати про фінальний результат - просто зануртеся у процес, а напрямок визначиться пізніше, його завжди можна змінити. У вівторок і середу відчуття розгубленості щодо «куди я рухаюсь» стане особливо помітним - туман, непевність і бажання сховатися будуть переважати. Але вже в четвер або п'ятницю тепла звістка від когось дорогого поверне відчуття твердого ґрунту під ногами. А вихідні найкраще провести у спокої - тепла ванна з піною та вимкнений телефон стануть найкращими ліками від тижневої метушні.

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