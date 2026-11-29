На этой неделе стоит присмотреться к середине недели и выходным - именно тогда большинство знаков ждут самые важные события, от деловых переговоров до романтических сюрпризов.

Новая неделя принесёт разную энергию для каждого знака: кто-то начнёт с отдыха, а кто-то сразу возьмётся за дела. Гороскоп на неделю - это подсказки, когда лучше действовать, а когда подождать. Прогноз на этот период обнародовало издание Horoscope.com. Понедельник для многих станет днём раздумий, середина недели принесёт активность и общение, а выходные подарят романтику и неожиданные открытия.

Овен

Начало недели лучше провести спокойно: понедельник не самое удачное время для решительных шагов, поэтому стоит отложить важные решения и сохранить силы. Зато во вторник и среду появится желание действовать - физическая активность, спорт или просто энергичные дела пойдут на пользу. Четверг немного притормозит темп, а пятница вообще настроит на медленный лад. Но на выходных всё изменится: главным станет умение договариваться и чётко выражать мысли. Кто быстрее и понятнее донесёт свою позицию - тот и выиграет. Не исключён и лёгкий флирт, который добавит выходным приятного настроения.

Телец

В начале недели стоит присмотреться к опыту людей, которыми вы восхищаетесь, - их совет может пригодиться, хотя воплотить его сразу получится не всегда. В среду появится внутреннее противоречие: хочется и рвануть вперёд, и пойти медленным путём, что немного дезориентирует. Четверг подарит встречу с тем, кто прекрасно вас понимает. А вот пятница пройдёт под знаком привлекательности, роскоши и удовольствия. Поэтому неудивительно, что выходные Тельцы проведут за шопингом - вполне заслуженная маленькая слабость после насыщенной недели.

Близнецы

Понедельник окажется странным: мысли одновременно устремлены в будущее, но сосредоточиться на чём-то конкретном сложно - слишком много факторов нужно учесть. Разговор, который всё прояснит, состоится во вторник или среду, и после него станет значительно легче. Впрочем, препятствия этой недели никуда не денутся: в четверг может возникнуть деловой вопрос, а в пятницу придётся иметь дело со слишком любопытным соседом. Лучше воспринимать трудности как игру, а не угрозу. Выходные же подарят прекрасную компанию: люди вокруг будут удивительно приятными, а в личной жизни наметится движение.

Рак

Понедельник принесёт хорошую энергию, но сосредоточиться будет непросто, поэтому лучше посвятить день прогулкам, музыке или мелким радостям, а не серьёзным делам. Настоящие задачи стоит перенести на вторник и среду: мысль будет работать быстро, хотя фокус ещё немного поплывёт. Четверг и пятница идеально подойдут для общения - ужинов с друзьями или долгих телефонных разговоров, ведь именно сейчас ваши разговорные таланты раскроются в полной мере. А выходные позовут на небольшую авантюру: немного выйти за привычные рамки точно пойдёт на пользу.

Лев

В понедельник даже мелкая проблема может показаться катастрофой - стоит придержать эмоции и не спешить с выводами. Вторник и среда принесут задачи, с которыми вы легко справитесь, и даже получите от этого удовольствие: способность превращать хаос в порядок станет вашей суперсилой. Оптимизм будет притягивать людей, поэтому не удивляйтесь повышенному вниманию в четверг и пятницу. На выходных появится повышенная чувствительность, но вместе с ней - и желание действовать по-новому, браться за то, что давно откладывали.

Дева

Понедельник напомнит простую истину: все люди разные, и это нормально. Попытка судить других по собственным меркам лишь расстроит, поэтому стоит сдержать критичность. В середине недели возможна определённая воинственность, хотя причина - скорее нехватка ресурсов, чем чья-то вина. Настоящее взаимопонимание придёт только в четверг или пятницу, когда совместимость с близким человеком ощутится особенно сильно - именно тогда удастся вместе окунуться в небольшое приключение. Даже если увидеться на выходных не получится, стоит поддерживать связь - разговоры сейчас важнее физического присутствия.

Весы

В понедельник вокруг слишком много суеты, поэтому лучше сосредоточиться на работе и не лезть в чужие игры. Во вторник можно и самим присоединиться к общему азарту. Среда пройдёт почти исключительно в компании одного важного человека - партнёра, романтического или делового, а четверг вернёт внимание к более широкому кругу друзей. В пятницу материальные достижения окажутся значительно скромнее социальных - новые знакомства или укрепление связей будут весить больше денег. Выходные же превратятся в сплошные разговоры с друзьями - кажется, общение не прекратится ни на минуту.

Скорпион

Понедельник подарит Скорпионам почти шпионскую атмосферу: тайны, неожиданные таланты и немного мистики добавят дню особого шарма. Вторник и среда значительно приземлённее - на первый план выйдут здоровье, рабочие дела и желание помочь другу, оказавшемуся в сложной ситуации. В четверг и пятницу снова придётся проявить дипломатичность, смелость и находчивость - ситуации потребуют деликатного подхода. А вот на выходных, когда успех добавит уверенности, стоит сдержать соблазн рискнуть. Даже самые опытные стратеги иногда должны действовать скромно - и это как раз тот случай.

Стрелец

Повседневная рутина окончательно надоела, поэтому понедельник - удачный момент расширить горизонты: оглянуться на пройденный путь и поставить себе новую цель. Во вторник и среду жизнь, увиденная под другим углом, вдруг превратится в увлекательную игру - появится почти детское чувство любопытства ко всему вокруг. Четверг и пятница будут настолько насыщены событиями, что скучать точно не придётся. А вот на выходных главной задачей станет банальный отдых - наконец наверстать сон после бурной недели.

Козерог

В понедельник можно получить желаемое, если правильно сформулировать просьбу - стоит даже написать письмо или сообщение, тщательно подобрав слова, и результат приятно удивит. Во вторник и среду на первом плане - ощущение стабильности и безопасности, поэтому вполне естественно, что потянет к родным. К четвергу тревоги развеются сами собой, вместо них придут творчество и удовольствие. Пятница подойдёт для небольшого путешествия или вылазки на природу, которая станет основой для внутренней ясности на выходных. А в воскресенье не будет времени на пустые разговоры - только по существу.

Водолей

Небольшой сбой в финансах в понедельник заставит пересмотреть приоритеты - то, на что мы тратим деньги, лучше всего показывает, что на самом деле для нас важно. Во вторник и среду вдруг станет заметной закономерность в жизни, которую раньше не замечали, - любопытство перевесит беспокойство. Четверг и пятница принесут новые возможности для обучения и интересное открытие, а вот выходные окажутся слишком увлечены страстным романтическим настроением, чтобы успевать ещё и учиться. Впрочем, жаловаться тут не на что.

Рыбы

Начиная что-то новое в понедельник, не стоит сразу думать о финальном результате - просто окунитесь в процесс, а направление определится позже, его всегда можно изменить. Во вторник и среду чувство растерянности насчёт «куда я двигаюсь» станет особенно заметным - туман, неуверенность и желание спрятаться будут преобладать. Но уже в четверг или пятницу тёплая весточка от кого-то дорогого вернёт ощущение твёрдой почвы под ногами. А выходные лучше всего провести в спокойствии - тёплая ванна с пеной и выключенный телефон станут лучшим лекарством от недельной суеты.

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