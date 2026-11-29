Главный сервисный центр МВД объяснил, в каких случаях проверка авто перед постановкой на учет обязательна, а когда заказывать ее стоит лишь по собственному желанию. Для подержанных машин, которые впервые ввозят в Украину из-за рубежа, осмотр эксперта обязателен.

По данным Главного сервисного центра МВД, при заключении договора купли-продажи внутри страны экспертное исследование машины не является обязательным. Заказывать такую услугу стоит только тогда, когда у покупателя есть реальный риск приобрести транспорт с криминальным прошлым.

Совсем другая ситуация с подержанными автомобилями, которые впервые ввозят в Украину из-за рубежа. Для них осмотр эксперта остается обязательной процедурой, и без соответствующего заключения поставить такую машину на учет не получится.

Кто и что именно проверяет

Проверка разделена на два независимых этапа. Работник Экспертной службы МВД физически осматривает транспортное средство: проверяет подлинность VIN-кода, номеров двигателя и шасси, а также ищет следы вмешательства в заводскую маркировку.

Администратор сервисного центра, в свою очередь, проводит только юридическую проверку по государственным и международным базам. Он выясняет, не находится ли машина в розыске Интерпола и нет ли на ней арестов или запретов на отчуждение.

Как спланировать визит

Экспертная служба и сервисные центры - это отдельные структуры, хотя их площадки часто расположены по одному адресу. Идеальный алгоритм для покупателя выглядит так: сначала ехать к эксперту, получить положительное заключение, и только после этого брать талончик в электронную очередь в сервисный центр.

Интересно, что пройти исследование можно в одной области, а зарегистрировать автомобиль - в любой другой.

Что делать, если нашли подделку

Если во время осмотра специалист обнаруживает поддельные документы или «переваренный» номер кузова, процедура немедленно останавливается. На место сразу вызывают следственно-оперативную группу полиции, которая выясняет все обстоятельства.

Проблемы с маркировкой - не единственная причина отказа в регистрации. Сделка часто срывается из-за банальных опечаток в паспортах, отсутствия оригиналов документов или наличия установленного, но не зарегистрированного газового оборудования.

Эксперты советуют не пренебрегать полной проверкой истории автомобиля и его технического состояния на СТО перед тем, как передать деньги. Мошенники на вторичном рынке часто психологически давят на покупателя, торопя его с решением.