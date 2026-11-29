Бронирование работника в розыске теперь можно оформить на 45 дней через портал «Дія». Механизм действует в Украине с марта 2026 года, сообщает издание SPEKA.
Причина - кадровый голод. Компании готовы бороться за каждого специалиста, даже если у кандидата есть проблемы с воинским учетом.
Почему розыск раньше блокировал бронирование
Согласно Порядку бронирования военнообязанных, утвержденному постановлением Кабмина №76, человек, объявленный ТЦК в розыск, не мог получить отсрочку. Пункт 29 документа прямо требует, чтобы работник не находился в розыске.
Чаще всего причиной розыска становится неявка по повестке, даже если саму повестку человеку не вручали. Из-за этого ценного специалиста нельзя было забронировать, пока он не разберется с военкоматом.
Что изменилось с марта 2026 года
Теперь работодатель может подать на временное бронирование работника, находящегося в розыске. Оформление происходит через портал «Дія», срок такого бронирования составляет 45 дней.
За это время работник должен урегулировать вопрос с ТЦК: явиться в военкомат, выяснить основания розыска и убрать соответствующую отметку в реестре и в приложении «Резерв+».
Как оформить бронирование на 45 дней
Процедуру запускает работодатель. Он подает через «Дію» список работников с их персональными данными. Рассмотрение заявки в системе занимает до 72 часов.
Что делать после получения отсрочки
В течение 45 дней стоит отправить письменный запрос в ТЦК и попросить копию повестки и доказательства надлежащего оповещения. Если выяснится, что повестку не вручали, можно требовать исправить запись о розыске.
После того как отметка о розыске исчезнет, работодатель сможет оформить работнику уже обычное бронирование на полный предусмотренный срок.
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Как сообщала Politeka, выговор за неявку в ТЦК вопреки бронированию обжалуют в административном суде.