С марта 2026 года в Украине действует механизм, позволяющий работодателю оформить для работника в розыске ТЦК временное бронирование на 45 дней. Процедуру проводят через портал «Дія».

Бронирование работника в розыске теперь можно оформить на 45 дней через портал «Дія». Механизм действует в Украине с марта 2026 года, сообщает издание SPEKA.

Причина - кадровый голод. Компании готовы бороться за каждого специалиста, даже если у кандидата есть проблемы с воинским учетом.

Почему розыск раньше блокировал бронирование

Согласно Порядку бронирования военнообязанных, утвержденному постановлением Кабмина №76, человек, объявленный ТЦК в розыск, не мог получить отсрочку. Пункт 29 документа прямо требует, чтобы работник не находился в розыске.

Чаще всего причиной розыска становится неявка по повестке, даже если саму повестку человеку не вручали. Из-за этого ценного специалиста нельзя было забронировать, пока он не разберется с военкоматом.

Что изменилось с марта 2026 года

Теперь работодатель может подать на временное бронирование работника, находящегося в розыске. Оформление происходит через портал «Дія», срок такого бронирования составляет 45 дней.

За это время работник должен урегулировать вопрос с ТЦК: явиться в военкомат, выяснить основания розыска и убрать соответствующую отметку в реестре и в приложении «Резерв+».

Как оформить бронирование на 45 дней

Процедуру запускает работодатель. Он подает через «Дію» список работников с их персональными данными. Рассмотрение заявки в системе занимает до 72 часов.

Что делать после получения отсрочки

В течение 45 дней стоит отправить письменный запрос в ТЦК и попросить копию повестки и доказательства надлежащего оповещения. Если выяснится, что повестку не вручали, можно требовать исправить запись о розыске.

После того как отметка о розыске исчезнет, работодатель сможет оформить работнику уже обычное бронирование на полный предусмотренный срок.

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Как сообщала Politeka, выговор за неявку в ТЦК вопреки бронированию обжалуют в административном суде.