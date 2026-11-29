З березня 2026 року в Україні діє механізм, що дозволяє роботодавцю оформити працівнику в розшуку ТЦК тимчасове бронювання на 45 днів. Процедуру проводять через портал «Дія».

Бронювання працівника в розшуку тепер можна оформити на 45 днів через портал «Дія». Механізм діє в Україні з березня 2026 року, повідомляє видання SPEKA.

Причина - кадровий голод. Компанії готові боротися за кожного фахівця, навіть якщо в кандидата є проблеми з військовим обліком.

Чому розшук раніше блокував бронювання

За Порядком бронювання військовозобов'язаних, затвердженим постановою Кабміну №76, людина, яку ТЦК оголосив у розшук, не могла отримати відстрочку. Пункт 29 документа прямо вимагає, щоб працівник не перебував у розшуку.

Найчастіше причиною розшуку стає неявка за повісткою, навіть якщо саму повістку людині не вручали. Через це корисного спеціаліста не можна було забронювати, поки він не розбереться з військкоматом.

Що змінилося з березня 2026 року

Тепер роботодавець може подати на тимчасове бронювання працівника, який перебуває в розшуку. Оформлення відбувається через портал «Дія», термін такого бронювання складає 45 днів.

За цей час працівник має врегулювати питання з ТЦК: з'явитися до військкомату, з'ясувати підстави розшуку та прибрати відповідну позначку в реєстрі та в застосунку «Резерв+».

Як оформити бронювання на 45 днів

Процедуру запускає роботодавець. Він подає через «Дію» список працівників з їхніми персональними даними. Розгляд заявки в системі займає до 72 годин.

Що робити після отримання відстрочки

Протягом 45 днів варто надіслати письмовий запит до ТЦК і попросити копію повістки та докази належного оповіщення. Якщо з'ясується, що повістку не вручали, можна вимагати виправити запис про розшук.

Після того як позначка про розшук зникне, роботодавець зможе оформити працівнику вже звичайне бронювання на повний передбачений строк.

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