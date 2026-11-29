У грудні ПриватБанк збереже для власників пенсійних «Карток для виплат» безкоштовне зняття готівки та оплату комуналки без комісії, однак діятимуть ліміти на операції й валютні обмеження Нацбанку.

Тарифи ПриватБанку у грудні збережуть пільги для власників пенсійних карток - безкоштовними лишаться зняття готівки, частина переказів і оплата комуналки, проте діятимуть і ліміти на операції.

Умови для клієнтів повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані банку.

Що лишиться безкоштовним для пенсійних карток

Для власників «Карток для виплат», на які надходять пенсії та соціальні виплати, у грудні зберігаються пільги. Зарахування пенсійних коштів від Пенсійного фонду - без комісії, а зняття готівки в банкоматах по всій країні - з нульовою комісією.

Безкоштовними лишаються й перекази на картки «Універсальна», «Універсальна Gold» і цифрові картки. Окремо банк обнулив комісію за оплату комуналки в «Приват24» з «Картки для виплат» - безкоштовно можна провести до 15 платежів на загальну суму до 5 000 гривень.

Скільки готівки можна знімати та які ліміти на перекази

У грудні діятиме обмеження на зняття готівки в банкоматах ПриватБанку - до 20 000 гривень протягом трьох годин.

Ліміти на перекази на картки залежать від групи ризику. За низького та середнього ризику дозволено до 100 000 гривень на місяць, за високого - до 50 000 гривень на місяць. Для більших сум потрібно надати банку документи про доходи в електронній формі.

Акції та кешбек у грудні

Клієнти, які користуються «Приват24», зможуть отримати 2% кешбеку (до 200 гривень) за перекази з Payoneer на картку ПриватБанку через застосунок, у межах програми «Привет». Такі клієнти також автоматично візьмуть участь у розіграші 2 000 гривень.

Додатково будуть доступні індивідуальні пропозиції партнерів - знижки та кешбеки, які можна активувати в «Приват24» через програму «Привет».

Валютні ліміти у грудні

Зберігаються й валютні обмеження Національного банку. Придбання безготівкової іноземної валюти - до 200 000 гривень на місяць, а зняття готівкової валюти з рахунків в Україні та за кордоном - до 200 000 гривень на добу.

Перекази іноземної валюти через SWIFT - до 200 000 гривень на місяць, розрахунки гривневими картками за кордоном - до 200 000 гривень, оплата оренди житла за кордоном - до 500 000 гривень на місяць.

Що робити, якщо потрібна більша сума

Якщо ліміту не вистачає, банк просить підтвердити доходи. Документи подають в електронному вигляді через «Приват24», після перевірки ліміт можуть підвищити.

Окремо варто знати: безкоштовна доставка перевипущених карток діє до кінця грудня 2026 року, а з січня 2027-го за неї доведеться платити 80 гривень з урахуванням ПДВ.

Раніше Politeka повідомляла, яку безкоштовну послугу ПриватБанк зробить платною з 1 січня.