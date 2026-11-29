В декабре ПриватБанк сохранит для владельцев пенсионных «Карт для выплат» бесплатное снятие наличных и оплату коммуналки без комиссии, однако будут действовать лимиты на операции и валютные ограничения Нацбанка.

Тарифы ПриватБанка в декабре сохранят льготы для владельцев пенсионных карт - бесплатными останутся снятие наличных, часть переводов и оплата коммуналки, однако будут действовать и лимиты на операции.

Условия для клиентов сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные банка.

Что останется бесплатным для пенсионных карт

Для владельцев «Карт для выплат», на которые поступают пенсии и социальные выплаты, в декабре сохраняются льготы. Зачисление пенсионных средств от Пенсионного фонда - без комиссии, а снятие наличных в банкоматах по всей стране - с нулевой комиссией.

Бесплатными остаются и переводы на карты «Универсальная», «Универсальная Gold» и цифровые карты. Отдельно банк обнулил комиссию за оплату коммуналки в «Приват24» с «Карты для выплат» - бесплатно можно провести до 15 платежей на общую сумму до 5 000 гривен.

Сколько наличных можно снимать и какие лимиты на переводы

В декабре будет действовать ограничение на снятие наличных в банкоматах ПриватБанка - до 20 000 гривен в течение трех часов.

Лимиты на переводы на карты зависят от группы риска. При низком и среднем риске разрешено до 100 000 гривен в месяц, при высоком - до 50 000 гривен в месяц. Для больших сумм нужно предоставить банку документы о доходах в электронной форме.

Акции и кэшбэк в декабре

Клиенты, которые пользуются «Приват24», смогут получить 2% кэшбэка (до 200 гривен) за переводы с Payoneer на карту ПриватБанка через приложение, в рамках программы «Привет». Такие клиенты также автоматически примут участие в розыгрыше 2 000 гривен.

Дополнительно будут доступны индивидуальные предложения партнеров - скидки и кэшбэки, которые можно активировать в «Приват24» через программу «Привет».

Валютные лимиты в декабре

Сохраняются и валютные ограничения Национального банка. Покупка безналичной иностранной валюты - до 200 000 гривен в месяц, а снятие наличной валюты со счетов в Украине и за границей - до 200 000 гривен в сутки.

Переводы иностранной валюты через SWIFT - до 200 000 гривен в месяц, расчеты гривневыми картами за границей - до 200 000 гривен, оплата аренды жилья за границей - до 500 000 гривен в месяц.

Что делать, если нужна большая сумма

Если лимита не хватает, банк просит подтвердить доходы. Документы подают в электронном виде через «Приват24», после проверки лимит могут повысить.

Отдельно стоит знать: бесплатная доставка перевыпущенных карт действует до конца декабря 2026 года, а с января 2027-го за нее придется платить 80 гривен с учетом НДС.

Ранее Politeka сообщала, какую бесплатную услугу ПриватБанк сделает платной с 1 января.