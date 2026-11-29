Кабмін затвердив механізм масштабної перевірки військового обліку чоловіків від 17 до 60 років. Розповідаємо, які дані звірятимуть і як оновити інформацію в Резерв+.

В Україні посилюють контроль за військовим обліком чоловіків від 17 до 60 років. Кабінет міністрів затвердив механізм масштабної звірки реєстрових даних, тож чоловікам радять заздалегідь оновити інформацію про себе в застосунку «Резерв+».

Ідеться про постанову уряду № 1466. Вона запускає перевірку реєстрової інформації про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Головна мета рішення - зробити базу Єдиного державного реєстру максимально повною, цілісною та достовірною.

Які дані звірятимуть між відомствами

Відомості з реєстру військовозобов'язаних порівнюватимуть із даними Єдиного державного демографічного реєстру та відомчої бази Державної міграційної служби. Звіряють прізвище, дату народження, місце проживання та інші персональні дані.

Процедура відбуватиметься у кілька етапів. Спочатку Держміграційна служба передасть актуальні відомості Міноборони через захищені канали зв'язку, зокрема із застосуванням змінних носіїв.

Далі в оборонному відомстві проведуть автоматизоване зіставлення отриманої інформації з чинними записами в базі призовників та резервістів. На оновлення записів у реєстрі Міноборони матиме 120 календарних днів.

Як оновити дані в «Резерв+»

Найшвидший спосіб тримати свої дані в порядку - мобільний застосунок «Резерв+». Він дає доступ до електронного військового квитка і дозволяє змінювати контактну інформацію без походу до ТЦК.

Щоб оновити дані, достатньо авторизуватися в застосунку та перевірити, чи правильно вказані номер телефону, електронна пошта й фактичне місце проживання. Неточні дані можна відредагувати просто в застосунку.

Які документи потрібні

Для оновлення даних знадобиться паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Якщо змінилося місце проживання, варто мати документ, який це підтверджує.

Коли йдеться про зміну прізвища після одруження, до ТЦК слід прийти зі свідоцтвом про шлюб та оновленим паспортом. Дані в реєстрі «Оберіг» мають лишатися актуальними, інакше під час звірки виникнуть розбіжності.

Що означає статус у «Резерв+»

У застосунку чоловік бачить один зі статусів: «призовник», «військовозобов'язаний», «резервіст» або «у розшуку». Статус визначається на основі даних реєстру «Оберіг».

Якщо з'явився статус «у розшуку», це означає, що людина порушила правила військового обліку, наприклад не з'явилася за повісткою або не оновила дані. У такому разі слід якнайшвидше звернутися до ТЦК.

Як зняти розшук

Щоб прибрати статус розшуку, потрібно особисто з'явитися до Терцентру комплектування, оновити облікові дані та пройти звірку. Після цього запис про розшук видаляють із реєстру.

Які штрафи загрожують за порушення обліку

За порушення правил військового обліку передбачені штрафи, які під час воєнного стану суттєво зросли. Тому залишати застарілі дані «як є» - погана ідея.

Окремо роботодавці зобов'язані щороку звіряти списки персонального військового обліку працівників із даними ТЦК. Для частини підприємств таку звірку мають завершити до 1 грудня включно.

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