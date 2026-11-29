Кабмин утвердил механизм масштабной проверки воинского учета мужчин от 17 до 60 лет. Рассказываем, какие данные будут сверять и как обновить информацию в Резерв+.

В Украине усиливают контроль за воинским учетом мужчин от 17 до 60 лет. Кабинет министров утвердил механизм масштабной сверки реестровых данных, поэтому мужчинам советуют заранее обновить информацию о себе в приложении «Резерв+».

Речь идет о постановлении правительства № 1466. Оно запускает проверку реестровой информации о призывниках, военнообязанных и резервистах. Главная цель решения - сделать базу Единого государственного реестра максимально полной, целостной и достоверной.

Какие данные будут сверять между ведомствами

Сведения из реестра военнообязанных будут сравнивать с данными Единого государственного демографического реестра и ведомственной базы Государственной миграционной службы. Сверяют фамилию, дату рождения, место жительства и другие персональные данные.

Процедура пройдет в несколько этапов. Сначала Госмиграционная служба передаст актуальные сведения Минобороны по защищенным каналам связи, в том числе с использованием сменных носителей.

Затем в оборонном ведомстве проведут автоматизированное сопоставление полученной информации с действующими записями в базе призывников и резервистов. На обновление записей в реестре Минобороны будет иметь 120 календарных дней.

Как обновить данные в «Резерв+»

Самый быстрый способ держать свои данные в порядке - мобильное приложение «Резерв+». Оно дает доступ к электронному военному билету и позволяет менять контактную информацию без визита в ТЦК.

Чтобы обновить данные, достаточно авторизоваться в приложении и проверить, правильно ли указаны номер телефона, электронная почта и фактическое место жительства. Неточные данные можно отредактировать прямо в приложении.

Какие документы нужны

Для обновления данных понадобится паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Если изменилось место жительства, стоит иметь документ, который это подтверждает.

Когда речь идет о смене фамилии после брака, в ТЦК следует прийти со свидетельством о браке и обновленным паспортом. Данные в реестре «Оберіг» должны оставаться актуальными, иначе при сверке возникнут расхождения.

Что означает статус в «Резерв+»

В приложении мужчина видит один из статусов: «призывник», «военнообязанный», «резервист» или «в розыске». Статус определяется на основе данных реестра «Оберіг».

Если появился статус «в розыске», это означает, что человек нарушил правила воинского учета, например не явился по повестке или не обновил данные. В таком случае следует как можно скорее обратиться в ТЦК.

Как снять розыск

Чтобы убрать статус розыска, нужно лично явиться в Терцентр комплектования, обновить учетные данные и пройти сверку. После этого запись о розыске удаляют из реестра.

Какие штрафы грозят за нарушение учета

За нарушение правил воинского учета предусмотрены штрафы, которые во время военного положения существенно выросли. Поэтому оставлять устаревшие данные «как есть» - плохая идея.

Отдельно работодатели обязаны ежегодно сверять списки персонального воинского учета работников с данными ТЦК. Для части предприятий такую сверку должны завершить до 1 декабря включительно.

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