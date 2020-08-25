Украинский институт нацпамяти нашел способ "цивилизованного решения вопроса" советских памятников в Киеве

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил директор института Антон Дробович, сообщает Politeka.

"Все эти объекты – знаковые для Киева, важно, чтобы был цивилизованно решен вопрос удаления советских символов. На мосту Патона серпы и молоты легко демонтировать, а звезды не подпадают под декоммунизацию. Логично было бы поставить портреты обоих Патонов вместо этих гербов, чтобы люди помнили о династии ученых" – заявил он.

Также Дробович рассказал, что можно сделать с памятником Щорсу и монументом "Родина-мать".

"Щорса активисты предлагают задрапировать в черный латекс, это переобозначение. Надо поставить экспликацию, рассказать, кто такой Щорс, почему он там стоял. Так же надо сделать и с Родиной-матерью. Если мы говорим о демонтаже герба, мы не можем себе позволить рисковать целостностью статуи, которая является выдающимся произведением, памятником науки и техники мирового уровня", – считает Антон Дробович.

Politeka писала, что в Днепре на въезде в город на табло с надписью "Днепропетровск" закрасили лишние буквы, чтобы осталось только "Днепр". Около месяца назад СМИ уже акцентировали внимание на табло, которое видят водители при въезде в город со стороны Запорожья. Прошло уже четыре года после переименования "Днепропетровска" в Днепр, а на табло все еще можно увидеть старое название города. Сейчас ситуацию уже исправили, но довольно простым и бюджетным способом.

Лишние буквы в надписях на украинском и английском языках просто закрасили белой краской. Как можно увидеть на фото, после этой "модернизации" на табло все равно видно, что там написано "Днепропетровск", а не "Днепр".

Под Днепром нашли интересное применение памятнику Ленину, который был демонтирован в рамках выполнения закона о декоммунизации. Так, на Днепропетровщине решили в прямом смысле утопить Ленина. Дайверы из Днепра создали настоящий подводный музей, одним из экспонатов которого стал Ленин, который теперь "живет" на дне живописного Новониколаевского карьера.

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