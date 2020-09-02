Полиция задержала мужчину, который угрожал гранатой возле Офиса президента

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Гранату отправили на экспертизу, чтобы определить происхождения и цель хранения.

Действия мужчины квалифицировали по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". По ней мужчине грозит штраф, арест или тюрьма до трех лет.

Журналисты сообщили, что злоумышленник оказался фермером из Николаевской области. Его зовут Николай Антошин. По некоторым данным, он является ярым оппонентом Зеленского и хотел устроить на Банковой перформанс, чтобы привлечь внимание СМИ, пишет Страна.

Антошин является руководителем фермерского хозяйства в поселке Бузское Николаевской области, которое занимается выращиванием зерновых культур.

Также мы сообщали, что Зеленский раскритиковал некоторых представителей партии "Слуги народа".

Глава государства выступил на съезде своей партии «Слуга народа», который проходил в преддверии выборов. В ходе своей речи глава государства высказался о тех членах партии, которые за последний год успели попасть в громкие скандалы и очернили имя политической силы.

Так, Зеленский признал, что в партии допускают ошибки, а некоторые ее члены вообще «забыли, как они сюда попали и для чего».

Напомним, Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.

Как сообщала Politeka, недовольному "слугами" Зеленскому указали на собственный просчёт.

Также Politeka писала, что "слуга народа" устроил демарш Зеленскому прямо с трибуны Верховной Рады: "Вы стали пустым местом".