Мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян об "инфекционном взрыве"
Об этом он сказал во время онлайн пресс-конференции.
«Не носят маски. Перестали дезинфицировать помещения. Немало заведений работают после разрешенного времени и с толпами людей. А потом все спрашивают - откуда такая негативная динамика распространения вируса.
И кто же на нее влияет, скажите?! Если так продолжится, - нам не избежать инфекционного взрыва», – подчеркнул он.
Похудевшая Пугачева в мини-юбке и кедах вызвала фурор в школе Лизы и Гарри: "Первоклассная девушка"
Потапу нашли замену Наде Дорофеевой после распада "Время и стекло": "Обалдеть! Реально похожа"
Опьяненная любовью подруга Харламова выставила своих внушительных "близняшек": "Боже, это перебор!"
Пленительная Тина Кароль без лифчика засветила лишнее в платье-купальнике: "Надо быть скромнее"
К слову, в Киеве под Верховной Радой собрался митинг
Представители организации «АвтоЕвроСила» требуют немедленного сбора комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и голосования за законопроект под номером 3704.
Следующее требование – голосование за этот законопроект в зале Рады уже завтра, 3 сентября.
Этот документ поможет снизить цены на растаможку автотранспортных средств, ввезенных в страну из-за рубежа.
Кроме того мы писали, что бунт разгорелся под Радой в Киеве, у людей сдали нервы: первые кадры происходящего.
Женщина пригрозила взорвать поезд Мариуполь - Киев, полиция съехалась на станцию: детали
Также мы сообщали, что китайский вирус собрал новый "урожай" из жертв в Киеве: установлен очередной антирекорд.