Мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян об "инфекционном взрыве"

Об этом он сказал во время онлайн пресс-конференции.

«Не носят маски. Перестали дезинфицировать помещения. Немало заведений работают после разрешенного времени и с толпами людей. А потом все спрашивают - откуда такая негативная динамика распространения вируса.

И кто же на нее влияет, скажите?! Если так продолжится, - нам не избежать инфекционного взрыва», – подчеркнул он.

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Виталий Кличко

К слову, в Киеве под Верховной Радой собрался митинг

Представители организации «АвтоЕвроСила» требуют немедленного сбора комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и голосования за законопроект под номером 3704.

Следующее требование – голосование за этот законопроект в зале Рады уже завтра, 3 сентября.

Этот документ поможет снизить цены на растаможку автотранспортных средств, ввезенных в страну из-за рубежа.

Кроме того мы писали, что бунт разгорелся под Радой в Киеве, у людей сдали нервы: первые кадры происходящего.

Женщина пригрозила взорвать поезд Мариуполь - Киев, полиция съехалась на станцию: детали

Также мы сообщали, что китайский вирус собрал новый "урожай" из жертв в Киеве: установлен очередной антирекорд.