В Киеве за последние сутки зафиксировали 332 новых случая инфицирования китайским вирусом

Количество новых случаев за день выросла почти вдвое, что составляет новый антирекорд в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

За все время пандемии в Киеве зафиксировали 13 878 случаев заражения.

Кроме того, мы писали, что в Киеве под Верховной Радой собрался митинг

Представители организации «АвтоЕвроСила» требуют немедленного сбора комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и голосования за законопроект под номером 3704.

Следующее требование – голосование за этот законопроект в зале Рады уже завтра, 3 сентября.

Этот документ поможет снизить цены на растаможку автотранспортных средств, ввезенных в страну из-за рубежа.

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