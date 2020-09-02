В Киеве за последние сутки зафиксировали 332 новых случая инфицирования китайским вирусом
Количество новых случаев за день выросла почти вдвое, что составляет новый антирекорд в Киеве.
Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.
За все время пандемии в Киеве зафиксировали 13 878 случаев заражения.
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Представители организации «АвтоЕвроСила» требуют немедленного сбора комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и голосования за законопроект под номером 3704.
Следующее требование – голосование за этот законопроект в зале Рады уже завтра, 3 сентября.
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