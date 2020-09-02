Пассажирка разразилась угрозами взрыва поезда Мариуполь – Киев, если его "сейчас же" не остановят
Об этом стало известно из сообшения отдела коммуникации полиции области, после осмотра состава взрывного устройства обнаружено не было, передает Обозреватель.
В полиции добавили, что женщина была пьяна.
Ранее на Житомирщине неизвестные устроили теракт на железной дороге во время движения состава с бензином и дизтопливом. ЧП произошло на железнодорожном переезде Сокорики – Бехи.
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Как стало известно, поезд сообщением «Барбары - Коростень» вез из Беларуси 64 вагона с дизельным топливом и бензином. На перегоне произошел взрыв, который деформировал рельсы и повредил дорожные шпалы. К счастью, жертв не было.
Напомним, в Кабинете министров сделали макропрогноз роста тарифов в течение ближайших трех лет.
Так, повышение цен на железнодорожные перевозки уже в этом году ожидается на 17%, в последующие два года - на 22% и 26% соответственно.
Рост цен на грузовые железнодорожные перевозки в текущем году ожидается на уровне 7,1%, в следующем - на 11,3%, а также по 20% - в 2022-2023 годах.
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