Пассажирка разразилась угрозами взрыва поезда Мариуполь – Киев, если его "сейчас же" не остановят

Об этом стало известно из сообшения отдела коммуникации полиции области, после осмотра состава взрывного устройства обнаружено не было, передает Обозреватель.

"Сообщение поступило 2 сентября, около 2:30, от 23-летней девушки. Она заявила, что если не остановят поезд, то взорвет его. Пассажирку высадили на станции "Синельниково" Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что женщина была пьяна.

Ранее на Житомирщине неизвестные устроили теракт на железной дороге во время движения состава с бензином и дизтопливом. ЧП произошло на железнодорожном переезде Сокорики – Бехи.

Как стало известно, поезд сообщением «Барбары - Коростень» вез из Беларуси 64 вагона с дизельным топливом и бензином. На перегоне произошел взрыв, который деформировал рельсы и повредил дорожные шпалы. К счастью, жертв не было.

Напомним, в Кабинете министров сделали макропрогноз роста тарифов в течение ближайших трех лет.

Судя по отчету, в 2020-2023 годах на 10-25% подорожают газ, вода, свет, а также железнодорожные билеты.

Так, повышение цен на железнодорожные перевозки уже в этом году ожидается на 17%, в последующие два года - на 22% и 26% соответственно.

Рост цен на грузовые железнодорожные перевозки в текущем году ожидается на уровне 7,1%, в следующем - на 11,3%, а также по 20% - в 2022-2023 годах.



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