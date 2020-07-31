В КПИ коронавирус обнаружили у 133 курсантов

В Киеве в связи со вспышкой коронавируса общежитие КПИ закрыли на карантин

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на видеотрансляцию онлайн-брифинга мэра столицы Виталия Кличко.

Так, Кличко сообщил, что общежитие, в котором COVID-19 болеют 133 курсанта, закрыли на карантин. Десятерых курсантов и одного преподавателя госпитализировали в больницу, остальные лечатся дома.

"После выявления первых больных в общежитии осуществили полную дезинфекцию... Общежитие, конечно, закрыли на карантин", - сказал Кличко.

Также, по словам мэра столицы, в здании общежития постоянно проводят дезинфекцию, и возле него дежурят сотрудники полиции.

Известно, что всего в общежитии КПИ проживают 152 курсанта.

Все зараженные получают необходимую медицинскую помощь, а специалисты "Киевского городского лабораторного центра МОЗ Украины" проверяют всех, кто мог контактировать с больными.

Ранее сообщалось, что в Киеве за последние 24 часа количество больных китайским вирусом возросло на 199 человек.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировано более 8 тысяч случаев заболевания. В связи с тем, что количество новых случаев в Киеве не уменьшается, город может оказаться в "красной" карантинной зоне. Уже 1 августа будет понятно, к какой зоне будет отнесена украинская столица по количеству больных.

Напомним, китайский вирус "скосил" треть людей из общежития КПИ, свежие данные.

Ранее Politeka писала об ободранных сиденьях и картонке на полу: киевляне показали "новые" скорые от Кличко.

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