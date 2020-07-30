Кияни показали "сучасні" швидкі, про закупівлю яких в березні 2020 року повідомляв мер столиці Віталій Кличко
Як повідомляє Politeka, відповідні фото і відео з'явились на одному з Telegram-каналів столиці.
На світлинах можна побачити, що машина швиджкої допомоги, м'яко кажучи, має не найкращий і не надто сучасний вигляд. Самому транспортному засобу вже не один десяток років, на підлозі лежить картон, сидіння обдерті.
"Пам'ятайте, як Віталя (мер міста Віталій Кличко, - ред.) закуповував нові швидкі? Ну ось. Сталася оказія покататись. Сучасно, комфортабельно, затишно", - іронізував киянин.
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Він також повідомив, що знімав відео та робив фото, коли їхав на операцію в інститут Амосова.
Як відомо, в березні 2020 року пресслужба КМДА повідомляла, що мер Києва Віталій Кличко передав 39 нових спецавтомобілів швидкої допомоги для потреб служби екстреної медицини столиці, а також дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу.
"Ми постійно оновлюємо парк спецавто екстреної медицини столиці. І на сьогодні у наших медиків є 298 сучасних автомобілів. За цим показником ми наблизились до рівня вимог Всесвітньої організації охорони здоров’я – одна карета швидкої допомоги на 10 тисяч мешканців", - заявляв тоді Кличко.
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Як повідомляла Politeka, Кличко за безцінь передав «Київгаз» під управління Фірташа-Льовочкіна: Томенко розкрив скандальні деталі.