Микола Томенко нагадав про те, як Віталій Кличко за безцінь передав контроль над «Київгазом» Фірташу і Льовочкіну

Про це лідер «Рідної країни» написав на своїй сторінці в Фейсбук. Так, політик нагадав меру Києва про те, що він зовсім не думав про економію, коли «за безцінь передали Фірташу-Льовочкіну комунальний Київгаз, який за Вашою згодою очолює чоловік сестри Льовочкіна».

Зазначимо, що «Київгаз» формально контролюється міською владою, адже його контрольний пакет належить саме Києву. Однак, чиновники міської ради на чолі з Кличком не поспішають ставити перед його керівництвом відповідні завдання і вимоги в інтересах суспільства.

Як зазначається в матеріалі “КиевVласть”, Кличко і його наближені роками роблять вигляд, що «Київгаз» - приватна компанія, на яку місто ніяк не може впливати. При цьому головою правління компанії є Андрій Вінграновський – чоловік Юлії Льовочкіної, нардепа від ОПЗЖ і сестри одіозного колишнього голови Адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна.

Пов'язаний з «Київгазом» ще й колишній соратник екс-президента Януковича Дмитро Фірташ. Як повідомляється в матеріалі Цензор.нет, він контролює понад 70% підприємств з розподілу газу трубопроводами. В групу його «облгазів» входить і «Київгаз».

Зазначимо, що «Київгаз» - монополіст розподілу та постачання газу в столиці. Компанія обслуговує понад 2 млн споживачів, 300 промпідприємств і 1300 комунальних установ.

Нагадаємо, Кличка ткнули носом після нічного шоу з художниками: "комунальники не справляються".

Як повідомляла Politeka, Кличко "ганяв вандалів" по Києву і отримав рецидив травми, фото: "Ходити зможу не скоро".

Також Politeka писала, що Кличко став на милиці і вибухнув погрозами, відео: "Опція для недбайливих".