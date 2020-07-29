Николай Томенко напомнил о том, как Виталий Кличко за бесценок передал контроль над «Киевгазом» Фирташу и Левочкину

Об этом лидер «Рідної країни» написал на своей странице в Фейсбук. Так, политик напомнил мэру Киева о том, что он совсем не думал об экономии, когда «за бесценок передали Фирташу-Левочкину коммунальный Киевгаз, который по Вашему согласию возглавляет муж сестры Левочкина».

Отметим, что «Киевгаз» формально контролируется городскими властями, ведь его контрольный пакет принадлежит именно Киеву. Однако, чиновники городского совета во главе с Кличко не торопятся ставить перед его руководством соответствующие задачи и требования в интересах общества.

Как отмечается в материале “КиевVласть”, Кличко и его приближенные годами делают вид, что «Киевгаз» - частная компания, на которую город никак не может влиять. При этом главой правления компании является Андрей Винграновский – муж Юлии Левочкиной, нардепа от ОПЗЖ и сестры одиозного бывшего главы Администрации Януковича Сергея Левочкина.

Связан с «Киевгазом» и бывший соратник экс-президента Януковича Дмитрий Фирташ. Как сообщается в материале Цензор.нет, он контролирует более 70% предприятий по распределению газа трубопроводами. В группу его «облгазов» входит и «Киевгаз».

Отметим, что «Киевгаз» - монополист распределению и поставкам газа в столице. Компания обслуживает более 2 млн потребителей, 300 промпредприятий и 1300 коммунальных учреждений.

Напомним, Кличко ткнули носом после ночного шоу с художниками: "коммунальщики не справляются".

Как сообщала Politeka, Кличко "гонял вандалов" по Киеву и получил рецидив травмы, фото: "Ходить смогу не скоро".

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