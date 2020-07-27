Мэр Киева Виталий Кличко задержал АТОшника и "майдановца", которые разрисовывали стены, и снял это на видео
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в соцсети.
Так, пользователь Facebook Сергей Бондарь сообщил, что Кличко пытался поймать двух его друзей, которые зарисовывали "наркоманские граффити".
"Они этим занимаются постоянно. Своего рода культурное сопротивление повальной наркомании среди молодежи", - написал Бондарь.
Он также отметил, что знает обоих парней уже много лет и исключительно с лучшей стороны.
"Один прошел войну. Ему удалось от Вас убежать. Другой - Синица Ярослав. Раненый на Майдане. Ему титушки разнесли полголовы. Поэтому даже не пытался от Вас убегать", - обратился Бондарь к Кличко.
Киевлянин призвал мэра столицы пересмотрели эту ситуацию под другим ракурсом.
"Я также неоднократно зарисовывал телеграмм-каналы, которые распространяют наркотики. Приходилось и разбивать лица тем, кто их рисует. Потому что реально же зас*али весь город", - возмутился киевлянин.
По его данным, на Ярослава Синицу был составлен админпротокол.
Как известно, мэр Киева Виталий Кличко снял на видео, как он ночью подходит к двум молодым людям, которые рисуют графиты. На своей странице в соцсети он сообщил, что во время ожидания правоохранителей один из парней убежал.
Напомним, Кличко своим поступком чуть не оставил вкладчиков “Укрбуда” без шансов на получение жилья, - эксперт.
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