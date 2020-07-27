Так, пользователь Facebook Сергей Бондарь сообщил, что Кличко пытался поймать двух его друзей, которые зарисовывали "наркоманские граффити".

Он также отметил, что знает обоих парней уже много лет и исключительно с лучшей стороны.

"Один прошел войну. Ему удалось от Вас убежать. Другой - Синица Ярослав. Раненый на Майдане. Ему титушки разнесли полголовы. Поэтому даже не пытался от Вас убегать", - обратился Бондарь к Кличко.