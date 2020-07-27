У Києві двоє чоловіків заволоділи маршруткою "Богдан" Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції та паблік "Київ оперативний". Зазначається, що патрульні вже розшукали та затримали зловмисників.

Так, патрульні отримали виклик про заволодіння маршрутним транспортним засобом "Богдан". Автопатруль виявив на зупинці розгубленого водія та очевидців, які розповіли, що поки водій відійшов, двоє хлопців зайшли до салону автобусу та поїхали в бік вулиці Кирилівської. Після цього інспектори негайно передали орієнтування всім автопатрулям. Двоє громадян заволоділи маршруткою: патрульні розшукали та затримали чоловіків Учора ввечері патрульні отримали виклик... Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 27. Juli 2020

Невдовзі порожній "Богдан" виявили на вулиці Тульчинській. До інспекторів відразу підійшли обурені очевидці та продемонстрували відеозапис"пригод" автокрадіїв. На відео можна побачити, що молоді люди їздили вулицею на великій швидкості, скоювали небезпечні маневри, під час поїздки передавали кермо один одному. Потім вони зупинились, покинули автобус у дворі та зникли. Також очевидці розповіли, куди тікали зловмисники.

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