У Києві двоє чоловіків заволоділи маршруткою "Богдан"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції та паблік "Київ оперативний".
Зазначається, що патрульні вже розшукали та затримали зловмисників.
Так, патрульні отримали виклик про заволодіння маршрутним транспортним засобом "Богдан". Автопатруль виявив на зупинці розгубленого водія та очевидців, які розповіли, що поки водій відійшов, двоє хлопців зайшли до салону автобусу та поїхали в бік вулиці Кирилівської. Після цього інспектори негайно передали орієнтування всім автопатрулям.
Невдовзі порожній "Богдан" виявили на вулиці Тульчинській. До інспекторів відразу підійшли обурені очевидці та продемонстрували відеозапис"пригод" автокрадіїв. На відео можна побачити, що молоді люди їздили вулицею на великій швидкості, скоювали небезпечні маневри, під час поїздки передавали кермо один одному. Потім вони зупинились, покинули автобус у дворі та зникли. Також очевидці розповіли, куди тікали зловмисники.
Вже за декілька хвилин правоохоронці розшукали та затримали ймовірних викрадачів "Богдана" на вулиці Кирилівській. На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції.
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