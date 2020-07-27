У столиці вулиці поливали після дощу

У Києві працівники комунальних служб поливали дороги після того, як пройшов сильний дощ

Про це передає Politeka з посиланням на відео, розміщене співтовариством ДТП Київ в Instagram.

"Сказали поливати дорогу, значить, будемо поливати і ніякий дощ нас не зупинить", – йдеться у повідомленні під відеороликом.

На кадрах видно, що співробітники комунальних служб їздять на спецавтомобілі по вулицях Києва і поливають без того мокрі вулиці.

Це видно з того, що після сильного дощу на дорогах столиці видно величезні калюжі.

Однак це не завадило комунальним службам виконати безглузде розпорядження керівництва.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від dtp.kiev.ua (@dtpkievua) 21 Лип 2020 в 4:39 PDT

Politeka повідомляла, що в харківській мерії, схоже, визначилися, у кого купувати елітний катафалк для потреб Харкова. Договір з постачання VIP-катафалка Volvo V90 Nilsson 3-D Hearse комунальне підприємство «Ритуал» планує укласти з ТОВ «Престиж Авто Харків», повідомляє Харківський антикорупційний центр.

За автомобіль, який буде везти жителів міста в останній шлях, планують заплатити 5,12 млн. гривень, що еквівалентно сумі у 184 тис. доларів.

найближчим часом в Україні сильно підніметься температура. Такий прогноз зробила популярний синоптик Наталка Діденко у себе в Фейсбук. За словами синоптика, в Україну повертається спека. Вже найближчим часом стовпчики термометрів різко збільшаться до 33 градусів тепла.

Діденко зазначає, що практично на всій території України температура повітря підніметься до 28-33 градусів, а от у східних, південних та центральних регіонах до середини тижня температура повітря розкочегариться до 30-36 градусів тепла.

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