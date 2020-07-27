В столице улицы поливали после дождя

В Киеве работники коммунальных служб поливали дороги после того, как прошел сильный дождь

Об этом передает Politeka со ссылкой на видео, размещенное сообществом ДТП Киев в Instagram.

"Сказали поливать дорогу, значит будем поливать и никакой дождь нас не остановит", – сказано в сообщении под видеороликом.

На кадрах видно, что сотрудники коммунальных служб ездят на спецавтомобиле по улицам Киева и поливают без того мокрые улицы.

Это видно из того, что после сильного дождя на дорогах столицы видны огромные лужи.

Однако это не помешало коммунальным службам выполнить нелепое распоряжение руководства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от dtp.kiev.ua (@dtpkievua) 21 Июл 2020 в 4:39 PDT

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