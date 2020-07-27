В Киеве работники коммунальных служб поливали дороги после того, как прошел сильный дождь
Об этом передает Politeka со ссылкой на видео, размещенное сообществом ДТП Киев в Instagram.
"Сказали поливать дорогу, значит будем поливать и никакой дождь нас не остановит", – сказано в сообщении под видеороликом.
На кадрах видно, что сотрудники коммунальных служб ездят на спецавтомобиле по улицам Киева и поливают без того мокрые улицы.
Гривна готовится к резкому скачку, аналитики озвучили прогнозы: «Будет стремиться к отметке…»
Доллар сошел с ума, что происходит с курсом валют и нужно ли бежать в обменник: "Исторический максимум"
Игривая Лорак раздвинула ноги, показав возможности молодого тела: «Не каждая это сделает!»
Новый кредит и скачок курса доллара, Шмыгаль срочно предупредил украинцев: что будет с гривной
Это видно из того, что после сильного дождя на дорогах столицы видны огромные лужи.
Однако это не помешало коммунальным службам выполнить нелепое распоряжение руководства.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Politeka сообщала, что в харьковской мэрии, похоже, определились, у кого покупать элитный катафалк для нужд Харькова. Договор по поставке VIP-катафалка Volvo V90 Nilsson 3-D Hearse коммунальное предприятие «Ритуал» планирует заключить с ООО «Престиж Авто Харьков», сообщает Харьковский антикоррупционный центр.
За автомобиль, который будет везти жителей города в последний путь, планируют заплатить 5,12 млн. гривен, что эквивалентно сумме в 184 тыс. долларов.
В ближайшее время в Украине сильно поднимется температура. Такой прогноз сделала популярный синоптик Наталка Диденко у себя в Фейсбук. По словам синоптика, в Украину возвращается жара. Уже в ближайшее время столбики термометров резко подскачут до 33 градусов тепла.
Диденко отмечает, что практически на всей территории Украины температура воздуха поднимется до 28-33 градусов, а вот в восточных, южных и центральных регионах к середине недели температура воздуха раскочегарится до 30-36 градусов тепла.
Опасный вирус вспыхнул под Киевом: 13 сел на карантине, что происходит.
Киевлянам сообщили, какие пляжи под запретом: данные новой проверки.
Лето испортится окончательно, грозовые дожди накроют украинцев с новой силой: кому не повезет.