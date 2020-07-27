В Киеве работники коммунальных служб поливали дороги после того, как прошел сильный дождь

Об этом передает Politeka со ссылкой на видео, размещенное сообществом ДТП Киев в Instagram.

"Сказали поливать дорогу, значит будем поливать и никакой дождь нас не остановит", – сказано в сообщении под видеороликом.

На кадрах видно, что сотрудники коммунальных служб ездят на спецавтомобиле по улицам Киева и поливают без того мокрые улицы.

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Это видно из того, что после сильного дождя на дорогах столицы видны огромные лужи.

Однако это не помешало коммунальным службам выполнить нелепое распоряжение руководства.

 
 
 
 
 
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Публикация от dtp.kiev.ua (@dtpkievua)

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