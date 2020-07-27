В Киеве без опасности для здоровья можно купаться на девяти пляжах

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на результаты проверки, проведенной коммунальным предприятием "Плесо".

В ведомстве напомнили, что зеленый флаг, находящийся на пляже, разрешает как отдыхать, так и купаться на нем.

По результатам исследований проб воды, проведенных "Плесо" обновлены текущие статусы муниципальных пляжей столицы.

Так,зеленый флаг вывесили на пляжах "Венеция", "Веселка", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Центральный", "Троещина", "Черторой", "Галерный".

Также на предприятии назвали пляжи, на которых купаться запрещено.

Это: "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица".

Politeka писала, что на побережье Азовского моря в Приморском посаде прибило множество водорослей, превратив воду в зеленую жижу. Состояние морской воды встревожило отдыхающих. На диком пляже они засняли увиденное на камеры телефонов и кадрами поделились с местными СМИ. Так, на кадрах видно, что водоросли стали преградой, которая попросту не даёт пройти к воде.

Вода, которую пьют харьковчане, может вызывать генетические проблемы и даже негативно повлиять на продолжительность жизни. Такими стали результаты исследований харьковской воды, обнародованные в программе «Тайный агент» на «Новом канале».

Всего на проверку экспертам журналисты отдали образцы воды из Харькова, Тернополя, Киева и Черноморска. Согласно выводов специалистов, харьковская вода признана самой опасной, хотя два показателя из трех были в пределах нормы. В ней присутствует хлор, хотя показатели в пределах нормы. Еще один показатель - жесткости - граничный с нормой. Это говорит о наличии разных солей.

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