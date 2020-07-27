В Киеве без опасности для здоровья можно купаться на девяти пляжах
Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на результаты проверки, проведенной коммунальным предприятием "Плесо".
В ведомстве напомнили, что зеленый флаг, находящийся на пляже, разрешает как отдыхать, так и купаться на нем.
По результатам исследований проб воды, проведенных "Плесо" обновлены текущие статусы муниципальных пляжей столицы.
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Так,зеленый флаг вывесили на пляжах "Венеция", "Веселка", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Центральный", "Троещина", "Черторой", "Галерный".
Также на предприятии назвали пляжи, на которых купаться запрещено.
Это: "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица".
Politeka писала, что на побережье Азовского моря в Приморском посаде прибило множество водорослей, превратив воду в зеленую жижу. Состояние морской воды встревожило отдыхающих. На диком пляже они засняли увиденное на камеры телефонов и кадрами поделились с местными СМИ. Так, на кадрах видно, что водоросли стали преградой, которая попросту не даёт пройти к воде.
Вода, которую пьют харьковчане, может вызывать генетические проблемы и даже негативно повлиять на продолжительность жизни. Такими стали результаты исследований харьковской воды, обнародованные в программе «Тайный агент» на «Новом канале».
Всего на проверку экспертам журналисты отдали образцы воды из Харькова, Тернополя, Киева и Черноморска. Согласно выводов специалистов, харьковская вода признана самой опасной, хотя два показателя из трех были в пределах нормы. В ней присутствует хлор, хотя показатели в пределах нормы. Еще один показатель - жесткости - граничный с нормой. Это говорит о наличии разных солей.
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