В агрофирме "Глушки", что на Киевщине зафиксирована африканская чума свиней
Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-службы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Сообщается, что АЧС обнаружили в Белоцерковском районе Киевской области. Она была подтверждена лабораторно во время экспертизы материала двух трупов свиней, которые принадлежали этой агрофирме.
Решением чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Белоцерковской райгосадминистрации с 23 июля текущего года были установлены карантинные ограничения на территории свинофермы "Глушки", а также в следующих населенных пунктах: с. Глушки, с. Храпачи, пгт Терезино, с. Вольная Тарасовка, с.Олейникова Слобода и с.Скребыши.
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Также карантинные ограничения введены в населенных пунктах: с. Пологи, пгт Исследовательское, пгт Гребенки, с. Саливонки, с. Лосятин с. Соколовка, с. Петровка.
В хозяйстве агрофирмы "Глушки" пришлось ликвидировать и сжечь 3765 свиней.
Politeka сообщала, что в Одесской области горела свиноферма. В горящем здании погибли 40 животных.
Пожар возник вечером 16 июля на территории животноводческой фермы в селе Семихатки Березовского района. Прибыв на место, пожарные установили, что горит свинарник и склад, где хранились грубые корма. В 20:54 пожар был локализован, а в 23:00 его ликвидировали на площади 500 квадратных метров.
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