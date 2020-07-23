Свалка находится рядом со школой

Под Киевом в селе Белогородка пылает свалка мусора

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на кадры видео, опубликованные в Facebook сообществом Киев Оперативный.

Местные активисты ранее сообщали о несанкционированной свалке бытовых отходов в центре села. Они утверждают, что у КП "Комбинат коммунальных услуг села Белогородка" нет заключенных контрактов ни с одним полигоном хранения твердых бытовых отходов, уточняет КиевVласть.

Селяне говорят, что им удалось обнаружить нелегальное производство, которое по ночам сжигает брикеты, в связи с чем местным жителям нечем дышать.

"Невыносимая вонь, невозможно открыть окна", – жалуются они.

Рядом с этим производством якобы расположена свалка, которую, нарушая все существующие нормы, расположили всего в нескольких сотнях метров от жилых домов и местной общеобразовательной школы.

Также сообщается, что при дожде токсичные вещества, находящиеся на свалке, просачиваются под землю, что негативно влияет на качество воды в скважинах селян.

Politeka писала, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Швеции построить мусороперерабатывающие заводов в Украине. С такой инициативой глава государства выступил во время телефонного звонка премьер-министру Швеции Стефану Левену.

"Владимир Зеленский предложил шведской стороне рассмотреть перспективы реализации сотрудничества в строительстве сети мусороперерабатывающих заводов в Украине", - говорится в сообщении.

Одесса продолжает встречать туристов грязью и мусором в разгар пляжного сезона. Так, на подступах к городу вся обочина трассы Киев-Одесса сплошь завалена мусором и превращена в свалку.

Мусором усеяна территория возле автобусной остановки села Алтестово Беляевского района. Особенно критическая ситуация возле остановочного комплекса села Болгарка Раздельнянского района (в направлении Одессы).

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