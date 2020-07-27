В Киеве двое мужчин завладели маршруткой "Богдан"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции и паблик "Киев оперативный".
Отмечается, что патрульные уже разыскали и задержали злоумышленников.
Так, патрульные получили вызов о завладении маршрутным транспортным средством "Богдан". Автопатруль обнаружил на остановке растерянного водителя и очевидцев, которые рассказали, что пока водитель отошел, двое парней зашли в салон автобуса и поехали в сторону улицы Кирилловской. После этого инспекторы немедленно передали ориентировку всем автопатрулям.
Вскоре пустой "Богдан" обнаружили на улице Тульчинской. К инспекторам сразу подошли возмущенные очевидцы и продемонстрировали видеозапись"приключений" автоугонщиков. На видео можно увидеть, что молодые люди ездили по улице на большой скорости, совершали опасные маневры, во время поездки передавали руль друг другу. Потом они остановились, покинули автобус во дворе и скрылись. Также очевидцы рассказали, куда убегали злоумышленники.
Уже через несколько минут правоохранители разыскали и задержали предполагаемых похитителей "Богдана" на улице Кирилловской. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Украинка с 13-м размером бюста показала щедрость природы в экстремальном декольте: «Магический вид»
Игривая Лорак раздвинула ноги, показав возможности молодого тела: «Не каждая это сделает!»
Новый кредит и скачок курса доллара, Шмыгаль срочно предупредил украинцев: что будет с гривной
Крах курса доллара, повышение пенсий и резкий рост тарифов — главное за ночь
Напомним, автобус с детьми разбился в ДТП под Киевом: "Протаранил фуру и...", подробности и кадры с места ЧП.
Ранее Politeka сообщала, что киевские коммунальщики выехали на улицы поливать лужи после дождя, видео: "Нас не остановит...".
Также Politeka писала о том, что опасный вирус вспыхнул под Киевом: 13 сел на карантине, что происходит.