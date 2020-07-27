В Киеве двое мужчин завладели маршруткой "Богдан" Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции и паблик "Киев оперативный". Отмечается, что патрульные уже разыскали и задержали злоумышленников.

Так, патрульные получили вызов о завладении маршрутным транспортным средством "Богдан". Автопатруль обнаружил на остановке растерянного водителя и очевидцев, которые рассказали, что пока водитель отошел, двое парней зашли в салон автобуса и поехали в сторону улицы Кирилловской. После этого инспекторы немедленно передали ориентировку всем автопатрулям. Двоє громадян заволоділи маршруткою: патрульні розшукали та затримали чоловіків Учора ввечері патрульні отримали виклик... Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 27. Juli 2020

Вскоре пустой "Богдан" обнаружили на улице Тульчинской. К инспекторам сразу подошли возмущенные очевидцы и продемонстрировали видеозапись"приключений" автоугонщиков. На видео можно увидеть, что молодые люди ездили по улице на большой скорости, совершали опасные маневры, во время поездки передавали руль друг другу. Потом они остановились, покинули автобус во дворе и скрылись. Также очевидцы рассказали, куда убегали злоумышленники.

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