У Києві без небезпеки для здоров'я можна купатися на дев'яти пляжах

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на результати перевірки, проведеної комунальним підприємством "Плесо".

У відомстві нагадали, що зелений прапор, що знаходиться на пляжі, дозволяє як відпочивати, так і купатися на ньому.

За результатами досліджень проб води, проведених "Плесо" оновлено поточні статуси муніципальних пляжів столиці.

Так,зелений прапор вивісили на пляжі "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Центральний", "Троєщина", "Чорторий", "Галерна".

Також на підприємстві назвали пляжі, на яких купатися заборонено.

Це: "Веселка", "Тельбін", "Вербний" і "Пуща-Водиця".

Politeka писала, що на узбережжі Азовського моря в Приморському посаді прибило безліч водоростей, перетворивши воду в зелену рідину. Стан морської води стривожило відпочиваючих. На дикому пляжі вони зняли побачене на камери телефонів і кадрами поділилися з місцевими ЗМІ. Так, на кадрах видно, що водорості стали перешкодою, яка просто не дає пройти до води.

Вода, яку п'ють харків'яни, може викликати генетичні проблеми і навіть негативно вплинути на тривалість життя. Такими стали результати досліджень харківської води, оприлюднені в програмі «Таємний агент» на «Новому каналі».

Лише на перевірку експертам журналісти віддали зразки води з Харкова, Тернополя, Києва і Чорноморська. Згідно висновків фахівців, харківська вода визнана найнебезпечнішою, хоча два показника з трьох були в межах норми. У ній є хлор, хоча показники в межах норми. Ще один показник - жорсткості - граничний з нормою. Це говорить про наявність різних солей.

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