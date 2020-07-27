У Києві без небезпеки для здоров'я можна купатися на дев'яти пляжах
Про це повідомляє Politeka, посилаючись на результати перевірки, проведеної комунальним підприємством "Плесо".
У відомстві нагадали, що зелений прапор, що знаходиться на пляжі, дозволяє як відпочивати, так і купатися на ньому.
За результатами досліджень проб води, проведених "Плесо" оновлено поточні статуси муніципальних пляжів столиці.
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Так,зелений прапор вивісили на пляжі "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Центральний", "Троєщина", "Чорторий", "Галерна".
Також на підприємстві назвали пляжі, на яких купатися заборонено.
Це: "Веселка", "Тельбін", "Вербний" і "Пуща-Водиця".
Politeka писала, що на узбережжі Азовського моря в Приморському посаді прибило безліч водоростей, перетворивши воду в зелену рідину. Стан морської води стривожило відпочиваючих. На дикому пляжі вони зняли побачене на камери телефонів і кадрами поділилися з місцевими ЗМІ. Так, на кадрах видно, що водорості стали перешкодою, яка просто не дає пройти до води.
Вода, яку п'ють харків'яни, може викликати генетичні проблеми і навіть негативно вплинути на тривалість життя. Такими стали результати досліджень харківської води, оприлюднені в програмі «Таємний агент» на «Новому каналі».
Лише на перевірку експертам журналісти віддали зразки води з Харкова, Тернополя, Києва і Чорноморська. Згідно висновків фахівців, харківська вода визнана найнебезпечнішою, хоча два показника з трьох були в межах норми. У ній є хлор, хоча показники в межах норми. Ще один показник - жорсткості - граничний з нормою. Це говорить про наявність різних солей.
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