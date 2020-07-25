Автобус з туристами не доїхав до свого пункту призначення
Як передає Politeka.net, про це інформує Facebook-спільнота Київ оперативний.
Відомо, що жахлива ДТП сталася сьогодні вранці, 25 липня, в районі населеного пункту Бровари (Київська область).
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На автомобільній трасі Київ-Чернігів пасажирський автобус, що перевозив туристів, допустив зіткнення з вантажним автомобілем.
Фуру, в свою чергу, на цій же трасі легковик протаранив інший.
За інформацією із соціальних мереж, легковий автомобіль Volkswagen вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою MAN. Удар був настільки сильним, що фуру відкинуло також на зустрічну смугу, де їхав автобус з туристами, які поверталися з моря. Він сильно удару перекинувся і опинився на боці.
В результаті ДТП водій Volkswagen загинув, з автобуса були госпіталізовані п'ятеро людей, в тому числі і діти, з різними травмами.
На місці трагедії працювали силовики, яким належить встановити всі деталі смертельної ДТП під Києвом.
Раніше ми писали, у ДТП під Києвом загинули відомий мандрівник, організатор авторських туристичних маршрутів Андрій Грибан і 9-річна дівчинка.
Ще одна дитина і дві жінки були госпіталізовані.
Зазначалося, що крім Грибан в машині також була його дівчина і співорганізатор подорожей, Наталія Ткаченко. Загибла дівчинка була її дочкою.
Нагадаємо, тіло відомого українця знайшли в номері готелю, сумує вся країна: подробиці трагедії.
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