Автобус з туристами не доїхав до свого пункту призначення

Як передає Politeka.net, про це інформує Facebook-спільнота Київ оперативний.

Відомо, що жахлива ДТП сталася сьогодні вранці, 25 липня, в районі населеного пункту Бровари (Київська область).

На автомобільній трасі Київ-Чернігів пасажирський автобус, що перевозив туристів, допустив зіткнення з вантажним автомобілем.

Фуру, в свою чергу, на цій же трасі легковик протаранив інший.

За інформацією із соціальних мереж, легковий автомобіль Volkswagen вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою MAN. Удар був настільки сильним, що фуру відкинуло також на зустрічну смугу, де їхав автобус з туристами, які поверталися з моря. Він сильно удару перекинувся і опинився на боці.

В результаті ДТП водій Volkswagen загинув, з автобуса були госпіталізовані п'ятеро людей, в тому числі і діти, з різними травмами.

На місці трагедії працювали силовики, яким належить встановити всі деталі смертельної ДТП під Києвом.

По масштабному ДТП під Броварами поблизу села Семиполки Вдалося дістати відео моменту ДТП + відео з місця Сьогодні, близько 05:00, сталася дуже масштабна аварія на трасі «Київ-Чернігів». Водій #Volkswagen вилетів на зустрічну смугу, де зіштовхнувся із вантажівкою #MAN. Від зіткнення MAN також відкинуло на зустрічну смугу, де їхав автобус, який внаслідок потужного удару опинився на боку. За нашою інформацією, автобус віз людей з моря у Чернігів. З автобуса госпіталізовано щонайменше 5 осіб, серед яких є і діти. На жаль, водій Volkswagen помер на місці. Деталі встановлюють правоохоронці. Gepostet von Киев Оперативный am Samstag, 25. Juli 2020

Раніше ми писали, у ДТП під Києвом загинули відомий мандрівник, організатор авторських туристичних маршрутів Андрій Грибан і 9-річна дівчинка.

Ще одна дитина і дві жінки були госпіталізовані.

Зазначалося, що крім Грибан в машині також була його дівчина і співорганізатор подорожей, Наталія Ткаченко. Загибла дівчинка була її дочкою.

Нагадаємо, тіло відомого українця знайшли в номері готелю, сумує вся країна: подробиці трагедії.

Як повідомляла Politeka, «може уникнути покарання»: родичі жертв страшної ДТП благали про допомогу.

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