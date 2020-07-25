Не обошлось без жертв

Автобус с туристами не доехал до своего пункта назначения

Как передает Politeka.net, об этом информирует Facebook-сообщество Киев оперативный.

Известно, что жуткое ДТП произошло сегодня утром, 25 июля, в районе населенного пункта Бровары (Киевская область).

На автомобильной трассе Киев-Чернигов пассажирский автобус, перевозивший туристов, допустил столкновение с грузовым автомобилем.

Фуру, в свою очередь, на этой же трассе протаранила другая легковушка.

По информации из социальных сетей, легковой автомобиль Volkswagen вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN. Удар был настолько сильным, что фуру отбросило также на встречную полосу, где ехал автобус с туристами, которые возвращались с моря. Он от сильно удара перевернулся и оказался на боку.

В результате ДТП водитель Volkswagen погиб, из автобуса были госпитализированы пятеро человек, в том числе и дети, с различными травмами.

На месте трагедии работали силовики, которым предстоит установить все детали смертельного ДТП под Киевом.

По масштабному ДТП під Броварами поблизу села Семиполки Вдалося дістати відео моменту ДТП + відео з місця Сьогодні, близько 05:00, сталася дуже масштабна аварія на трасі «Київ-Чернігів». Водій #Volkswagen вилетів на зустрічну смугу, де зіштовхнувся із вантажівкою #MAN. Від зіткнення MAN також відкинуло на зустрічну смугу, де їхав автобус, який внаслідок потужного удару опинився на боку. За нашою інформацією, автобус віз людей з моря у Чернігів. З автобуса госпіталізовано щонайменше 5 осіб, серед яких є і діти. На жаль, водій Volkswagen помер на місці. Деталі встановлюють правоохоронці. Gepostet von Киев Оперативный am Samstag, 25. Juli 2020

Ранее мы писали, в ДТП под Киевом погибли известный путешественник, организатор авторских туристических маршрутов Андрей Грибан и 9-летний девочка.

Еще один ребенок и две женщины были госпитализированы.

Отмечалось, что кроме Грибана в машине также была его девушка и соорганизатор путешествий, Наталья Ткаченко. Погибшая девочка была ее дочерью.

Напомним, тело известного украинца нашли в номере отеля, скорбит вся страна: подробности трагедии.

Как сообщала Politeka, «может избежать наказания»: родственники жертв страшного ДТП взмолились о помощи.

Также Politeka писала о том, что маршрутка с пассажирами попала в ДТП в Кривом Роге: первые кадры с места аварии.