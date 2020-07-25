Автобус с туристами не доехал до своего пункта назначения
Как передает Politeka.net, об этом информирует Facebook-сообщество Киев оперативный.
Известно, что жуткое ДТП произошло сегодня утром, 25 июля, в районе населенного пункта Бровары (Киевская область).
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На автомобильной трассе Киев-Чернигов пассажирский автобус, перевозивший туристов, допустил столкновение с грузовым автомобилем.
Фуру, в свою очередь, на этой же трассе протаранила другая легковушка.
По информации из социальных сетей, легковой автомобиль Volkswagen вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN. Удар был настолько сильным, что фуру отбросило также на встречную полосу, где ехал автобус с туристами, которые возвращались с моря. Он от сильно удара перевернулся и оказался на боку.
В результате ДТП водитель Volkswagen погиб, из автобуса были госпитализированы пятеро человек, в том числе и дети, с различными травмами.
На месте трагедии работали силовики, которым предстоит установить все детали смертельного ДТП под Киевом.
Ранее мы писали, в ДТП под Киевом погибли известный путешественник, организатор авторских туристических маршрутов Андрей Грибан и 9-летний девочка.
Еще один ребенок и две женщины были госпитализированы.
Отмечалось, что кроме Грибана в машине также была его девушка и соорганизатор путешествий, Наталья Ткаченко. Погибшая девочка была ее дочерью.
Напомним, тело известного украинца нашли в номере отеля, скорбит вся страна: подробности трагедии.
Как сообщала Politeka, «может избежать наказания»: родственники жертв страшного ДТП взмолились о помощи.
Также Politeka писала о том, что маршрутка с пассажирами попала в ДТП в Кривом Роге: первые кадры с места аварии.