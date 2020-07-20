Мэр Киева Виталий Кличко похвастался работами на "уставшем" Шулявском мосту и вызвал бурю негодования горожан

Как сообщает Politeka.net, глава столицы посвятил ремонту пост на своей странице в Facebook, а также прикрепил видео (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

"На Шулявском путепроводе начали масштабное асфальтирование. Основные работы дорожники осуществляют в выходные, чтобы создавать меньше неудобств для жителей столицы", - поделился Виталий Кличко. - "Кроме вложения верхних слоев асфальта на путепроводе, у съездов с него переводят инженерные сети, монтируют новые опоры освещения, приводят в порядок подземный пешеходный переход. Осуществят благоустройство прилегающей территории".

Многие пользователи социальной сети раскритиковали мэра. Некоторые обратили внимание, что зимой Кличко открыл мост, но спустя полгода его все еще чинят:

"Пусто там сегодня. Нет никаких рабочих)"; "В 21 веке стыдно было бы такие посты писать, Киев не мегаполис и не столица очень грязный , побитый и не життебельный город благодаря бездарному управлению последние 20 лет и хаотичной застройкой"; "Цирк какой-то, год строят и строят"; "Сколько бюджету Киева стоил этот рекламный ролик?"; "Ты закончишь когда-нибудь этот мост?"; "Это не тот мост, на который закопали 2 млрд. денег киевлян за первоначального утвержденного бюджета 700 млн и на каком Кличко играл в январе в костюме деда мороза открывая его ...? Масштабное фальсификации продолжается? Остряк у нас мэр)"; "Сколько можно уже этот мост делать? Вы его открыли торжественно, что бы потом ещё год доделывать?".

Напомним, Кличко объявил рейды по всему Киеву, что происходит: "Если требования не будут исполнены, то...".

Также мы писали, что Кличко высказался о повышении цен на проезд в Киеве: "Ударит по карманам киевлян".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко разгневал киевлян оправданием за плохие дороги: "В наследство получили".